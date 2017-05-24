Калужский "Ремпутьмаш" стал победителем аукциона на поставку путевой техники РЖД

КАЛУГА, 24 мая. /Корр. ТАСС Алевтина Зубрилина/. Калужский завод "Ремпутьмаш" в Людиново, являющийся дочерним предприятием РЖД, которому грозило сокращение более 200 сотрудников и возможное закрытие, стало победителем аукционов на поставку путевой техники по инвестпрограмме. Об этом сообщила в среду пресс-служба Заксобрания Калужской области со ссылкой на РЖД.

"В 2017 году приобретение техники производится в рамках инвестиционной программы, в соответствии с федеральным законом на основании конкурентных способов закупки. По итогам проведенных открытых аукционов "Ремпутьмаш" вышло победителем, заключены договоры на поставку путевой техники и сформирован план производства, в том числе и на Людиновском филиале", - отмечается в сообщении.

Кроме того, в настоящее время формируется инвестиционная программа приобретения путевой техники на 2018 год. После ее утверждения будет организовано проведение конкурсных процедур. В случае победы филиала предприятие сможет обеспечить дальнейшее планирование программы производства.

В марте на предприятии сложилась сложная ситуация - планировалось сокращение 220 сотрудников, что могло привести предприятие к закрытию. "В марте с просьбой об обеспечении бесперебойной работы филиала и недопущении его закрытия в областной парламент обратились жители Людиново. Депутаты Заксобрания в свою очередь обратились к руководству РЖД. Отмечалось, что сформированный план производства не позволяет филиалу стабильно работать, в связи с этим 220 работников находятся под угрозой увольнения по сокращению штатов", - сказали в пресс-службе.

По мнению главы администрации Людиновского района Даниила Аганичева, это могло привести завод к невозможности выполнять стратегические заказы и его полному закрытию. В 2016 году с предприятия уже были уволены 106 работников. Сейчас на заводе работает около 400 человек, под сокращение в марте могла попасть половина предприятия.

Калужский завод "Ремпутьмаш" в Людиново основан в 1967 году по приказу Минавтопрома. Изготавливает продукцию для РЖД, производит ремонт железнодорожной техники.