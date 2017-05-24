Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.05:
$ 56.27
€ 62.92
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Калужский "Ремпутьмаш" стал победителем аукциона на поставку путевой техники РЖД

Экономика и бизнес Транспорт
24 мая, 14:19 UTC+3 КАЛУГА /Корр. ТАСС, Алевтина Зубрилина

Кроме того, в настоящее время формируется инвестиционная программа приобретения путевой техники на 2018 год

Поделиться
Материал из 1 страницы

КАЛУГА, 24 мая. /Корр. ТАСС Алевтина Зубрилина/. Калужский завод "Ремпутьмаш" в Людиново, являющийся дочерним предприятием РЖД, которому грозило сокращение более 200 сотрудников и возможное закрытие, стало победителем аукционов на поставку путевой техники по инвестпрограмме. Об этом сообщила в среду пресс-служба Заксобрания Калужской области со ссылкой на РЖД.

"В 2017 году приобретение техники производится в рамках инвестиционной программы, в соответствии с федеральным законом на основании конкурентных способов закупки. По итогам проведенных открытых аукционов "Ремпутьмаш" вышло победителем, заключены договоры на поставку путевой техники и сформирован план производства, в том числе и на Людиновском филиале", - отмечается в сообщении.

Кроме того, в настоящее время формируется инвестиционная программа приобретения путевой техники на 2018 год. После ее утверждения будет организовано проведение конкурсных процедур. В случае победы филиала предприятие сможет обеспечить дальнейшее планирование программы производства.

В марте на предприятии сложилась сложная ситуация - планировалось сокращение 220 сотрудников, что могло привести предприятие к закрытию. "В марте с просьбой об обеспечении бесперебойной работы филиала и недопущении его закрытия в областной парламент обратились жители Людиново. Депутаты Заксобрания в свою очередь обратились к руководству РЖД. Отмечалось, что сформированный план производства не позволяет филиалу стабильно работать, в связи с этим 220 работников находятся под угрозой увольнения по сокращению штатов", - сказали в пресс-службе.

По мнению главы администрации Людиновского района Даниила Аганичева, это могло привести завод к невозможности выполнять стратегические заказы и его полному закрытию. В 2016 году с предприятия уже были уволены 106 работников. Сейчас на заводе работает около 400 человек, под сокращение в марте могла попасть половина предприятия.

Калужский завод "Ремпутьмаш" в Людиново основан в 1967 году по приказу Минавтопрома. Изготавливает продукцию для РЖД, производит ремонт железнодорожной техники.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Тихоокеанский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Деньги из телефона: как работают системы оплаты покупок смартфоном
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Фото
6
Строители возвели половину опор Крымского моста и сделали более 3 км мостовых пролетов
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
9
Западный скоростной диаметр: зачем Петербургу новая дорога
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Шойгу: причина катастрофы Ту-154 над Черным морем установлена на 99%
2
ЦБ предложил снизить цену ОСАГО для опытных водителей и увеличить для молодых
3
Умер внук Сталина режиссер Александр Бурдонский
4
Обладатель рекордного выигрыша в 364 млн рублей из Сочи обратился к организаторам лотереи
5
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
6
Алексею Улюкаеву предъявлено окончательное обвинение
7
В Турции в ДТП погибла россиянка
Темы дня
Загрузка...
Реклама