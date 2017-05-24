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S7 направит 816,5 млн руб. на выплату дивидендов за 2016 год из расчета 4 руб. на акцию

Экономика и бизнес Транспорт
24 мая, 15:59 UTC+3

Срок выплаты дивидендов номинальным держателям - до 19 июня 2017 года

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Материал из 1 страницы
© Марина Лысцева/ТАСС, архив

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Акционеры ПАО "Авиакомпания "Сибирь" на общем годовом собрании приняли решение о выплате дивидендов за 2016 год из расчета 4 руб. на одну акцию, говорится в материалах компании.

"Чистую прибыль по итогам 2016 года 2 895 981 386,77 руб. распределить следующим образом (c учетом ранее распределенной чистой прибыли по итогам 9 месяцев 2016 года в размере 734 884 041,6 руб.): направить на выплату дивидендов 816 537 824 руб.; оставить в распоряжении общества 1 344 559 521,17 руб",- говорится в сообщении компании.

Датой закрытия реестра для получения дивидендов назначено 2 июня 2017 года. Срок выплаты дивидендов номинальным держателям - до 19 июня 2017 года. Срок выплаты дивидендов другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - до 10 июля 2017 года.

S7 Airlines (бренд авиакомпании "Сибирь") входит в группу компаний S7 и является участником глобального авиационного альянса oneworld. Компания располагает двумя базовыми узлами в Москве (Домодедово) и Новосибирске (Толмачево). Основным акционером ПАО (99,95%) является ЗАО "Группа компаний С7".

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