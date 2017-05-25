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Китайский инвестор строительства моста через Лену подготовит документацию в 2017 году

Экономика и бизнес Транспорт
25 мая, 10:05 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 25, мая. /ТАСС

Ввод мостового перехода общей протяженностью 21 км обеспечит круглогодичную связь левобережной и правобережной сторон реки Лена и соединит Якутск с железной дорогой

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НОВОСИБИРСК, 25 мая. /ТАСС/. Китайская корпорация "Синогидро Корпорейшн Лимитед", которая планирует выступить инвестором строительства моста через реку Лена в Якутии, намерена подготовить заявку для Росавтодора с предпроектной документацией в 2017 году. Об этом сообщил в четверг ТАСС Алексей Журбин - генеральный директор инженерной группы "Институт Стройпроект", выступающей техническим консультантом проекта.

"С российской стороны никто им сроки не ставил. Я не могу сказать, когда, но в этом году они точно подадут заявку. Частная концессионная инициатива предполагает, что они обращаются в уполномоченный орган - в данном случае Росавтодор - с предложением о том, что они готовы профинансировать строительство моста через Лену в Якутии, готовы вложить средства", - сказал Журбин в кулуарах международного форума "Транспорт Сибири".

Он уточнил, что "Институт Стройпроект" подготовил для китайского инвестора исходные данные, на основании которых готовится предпроектное предложение, а потом проверит его. Какие параметры проекта и условия концессии предусмотрены проектом, он не уточнил.

Как сообщалось, ввод мостового перехода общей протяженностью 21 км обеспечит круглогодичную связь левобережной и правобережной сторон реки Лена и соединит Якутск с железной дорогой. Ежегодные объемы грузоперевозок в регионе вырастут в три раза и составят 6 млн тонн.

Проект строительства мостового перехода через реку Лена будет включен в новую редакцию госпрограммы "Развитие транспортной системы России до 2020 года", которая начнет разрабатываться в 2018 году. Правительство Якутии планирует завершить строительство моста к 100-летию образования Якутской АССР (к 2022 году).

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