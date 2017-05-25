Совет директоров "Транснефти" 30 мая обсудит вопрос о дивидендах-2016

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МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Совет директоров "Транснефти" на заседании 30 мая обсудит размер и порядок выплаты дивидендов по итогам 2016 года, говорится в материалах компании.
Ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщал, что дивиденды "Транснефти" за 2016 год составят порядка 60 млрд рублей, соответствующая директива правительства выйдет в ближайшие дни.
Первый вице-президент "Транснефти" Максим Гришанин в свою очередь отмечал, что компания ожидает решения государства по выплате дивидендов за 2016 год в мае, менеджмент компании будет предлагать выплаты в 25% от прибыли в соответствии с дивидендной политикой.
В марте 2017 г. государство в лице Росимущества внесло изменения в устав ПАО "Транснефть", в соответствии с которыми размер дивидендов будет одинаковым по всем видам акций.
В декабре совет директоров ПАО "Транснефть" утвердил новую дивидендную политику компании, согласно которой выплаты по акциям всех категорий должны составлять 25% чистой прибыли группы. При этом конкретный размер дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям будет определяться советом директоров в соответствии с директивами правительства РФ.
Ранее Гришанин сообщал, что дивиденды будут рассчитываться исходя из консолидированной чистой прибыли группы.
Чистая прибыль "Транснефти" по международным стандартам финансовой отчетности по итогам 2016 года выросла в 1,6 раза и составила 232,907 млрд руб. Чистая прибыль по российским стандартам бух возросла в 2,4 раза и достигла 30,68 млрд рублей.
Государству принадлежит 78,1% уставного капитала "Транснефти" или 100% голосующих акций. В апреле НПФ "Газфонд пенсионные накопления" совместно с "Газпромбанк - управление активами" и Российско-китайским инвестиционным фондом приобрели пакет акций "Транснефти".