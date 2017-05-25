Выручка Eimskip в I квартале увеличилась на 29,7%, до 147 млн евро

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РЕЙКЬЯВИК, 25 мая. /ТАСС/. Выручка исландской судоходной и экспедиторской группы Eimskip в первом квартале 2017 года составила 146,9 млн евро, что на 29,7% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, говорится в сообщении компании.
При этом, как отмечается в сообщении, 18,2% роста было обеспечено новыми приобретениями и 11,5% - органическим ростом.
Операционная прибыль Eimskip (показатель EBITDA) составила 9,3 млн евро по сравнению с 9,6 млн евро в первом квартале прошлого года. Снижение было обусловлено эффектом от забастовки рыбаков в Исландии и штрафом в размере 500 тыс. евро, наложенного регулятором в Исландии. Скорректированная EBITDA за квартал составила 11,6 млн евро, что на 20,5% больше, чем годом ранее.
Новые компании группы Mareco и Extraco добавили 1.5 млн евро к EBITDA за квартал.
Совокупные расходы Eimskip выросли на 32,8% по сравнению с первым кварталом 2016 года, в основном в результате расширения группы. Чистая прибыль за квартал составила 200 тыс. евро против 1,8 млн евро в январе-марте прошлого года, что также стало результатом роста инвестиций.
Выручка от линейных операций составила 92,1 млн евро, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 8,9 млн евро или на 10,7%. Объем перевозок линейного бизнеса вырос на 3%, в основном за счет увеличения объемов импорта в Исландию. Рост объемов экспедиторского бизнеса составил 28,9%, а выручка увеличилась на 82,6%, до 54,8 млн евро. В основном такой стремительный рост обусловлен присоединением к группе новых компании. Органический рост бизнеса обусловил прирост на 13,2%.
В январе Eimskip подписал соглашение о сотрудничестве с гренландской Royal Arctic Line и приобрел 80% бельгийского экспедитора Mareco. Специализацией Mareco является организация доставки рефрижераторных грузов в западную, центральной и южную Африку. Годовой оборот компании составляет 60 млн евро, объем перевозок - около 32 тыс. TEU в год.
В начале апреля Eimskip объявила о приобретении 51% акций американской CSI Group LLC за 1 млн евро. Годовая выручка CSI составляет около 5 млн евро с рентабельностью EBITDA около 10%.
3 апреля 2017 года антимонопольное ведомство Норвегии не согласовало сделку по покупке Eimskip норвежской компании Nor Lines AS из-за угрозы конкуренции.
Eimskip оперирует флотом из 21 судна, из которых тринадцать находятся в собственности и восемь зафрахтованы. Четырнадцать судов обслуживают линейные контейнерные сервисы, три работают на спотовом рынке, одно используется для перевозок навалочных грузов, три - на паромных линиях.