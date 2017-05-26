Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.05:
$ 56.76
€ 63.67
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Латвийская желдорога в январе-апреле 2017 года увеличила перевозку грузов на 5,8%

Экономика и бизнес Транспорт
26 мая, 13:24 UTC+3

В том числе импортная перевозка грузов, на долю которой приходится до 88,6% совокупного объема, за отчетный период выросла на 5,1% с 14,82 до 15,57 млн тонн

Поделиться
Материал из 1 страницы

РИГА, 26 мая./ТАСС/. Перевозка грузов государственной железнодорожной компанией Латвии - Latvijas dzelzcels (Латвийская железная дорога, ЛЖД) в январе-апреле 2017 года выросла на 5,8% относительно аналогичного периода прошлого года, до 17,58 млн тонн, сообщает пресс-служба компании.

В том числе импортная перевозка грузов, на долю которой приходится до 88,6% совокупного объема, за отчетный период выросла на 5,1% с 14,82 до 15,57 млн тонн. Из портов вывезено 14,53 млн тонн (+8%). Транзит вырос в 2 раза, до 1,09 млн тонн.

Экспорт за отчетный период сократился на 38%, до 0,51 млн тонн, перевозка во внутреннем сообщении - на 7,4%, до 0,41 млн тонн. По итогам 2016 года перевозка грузов ЛЖД достигла 47,82 млн тонн, в том числе импортная перевозка составила 42,04 млн тонн. Из портов вывезено около 38,09 млн тонн.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Фундаментально о монументальном: 10 фактов о "Рабочем и колхознице"
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
"Вас привезли сюда, как предателей": истории итальянцев, в 1942 году депортированных из Крыма
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Фото
6
Строители возвели половину опор Крымского моста и сделали более 3 км мостовых пролетов
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
9
Западный скоростной диаметр: зачем Петербургу новая дорога
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Белый дом: Трамп подвинул премьера Черногории, следуя схеме расстановки для фото
2
Госдума ввела визы на въезд в РФ для временно проживающих лиц
3
Туск: Россия не сделала ничего, что позволило бы изменить санкционную политику
4
Володин назвал просьбы о проверках кинокомпании Учителя личной инициативой Поклонской
5
Космические технологии позволили "увидеть" уникальный прижизненный портрет Ивана Грозного
6
"Ъ": СПЧ предложил провести административную амнистию к 100-летию революции 1917 года
7
Шойгу: причина катастрофы Ту-154 над Черным морем установлена на 99%
Темы дня
Загрузка...
Реклама