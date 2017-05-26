Латвийская желдорога в январе-апреле 2017 года увеличила перевозку грузов на 5,8%

Совет директоров UTair рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2016 г.Транспорт 26 мая, 14:27
Кузнецов сыграет с Марреем в первом круге Roland GarrosСпорт 26 мая, 14:22
Призывники-сироты ЦВО впервые бесплатно получили мобильные телефоныНовости Урала 26 мая, 14:22
Олимпийский чемпион Ухов выиграл командный чемпионат России в прыжках в высотуСпорт 26 мая, 14:15
Тренер ХК ЦСКА Никитин готов продолжить работу в сборной РоссииСпорт 26 мая, 14:09
ЦСКА ведет переговоры с игроками НХЛ Орловым и ЛюбимовымСпорт 26 мая, 14:07
Есмантович: хоккеист Капризов, вероятно, останется в ЦСКА больше, чем на два годаСпорт 26 мая, 14:06
Контракт ЦСКА с главным тренером Никитиным рассчитан на три годаСпорт 26 мая, 14:04
Макарова сыграет с Кербер в первом круге Roland GarrosСпорт 26 мая, 14:02
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
РИГА, 26 мая./ТАСС/. Перевозка грузов государственной железнодорожной компанией Латвии - Latvijas dzelzcels (Латвийская железная дорога, ЛЖД) в январе-апреле 2017 года выросла на 5,8% относительно аналогичного периода прошлого года, до 17,58 млн тонн, сообщает пресс-служба компании.
В том числе импортная перевозка грузов, на долю которой приходится до 88,6% совокупного объема, за отчетный период выросла на 5,1% с 14,82 до 15,57 млн тонн. Из портов вывезено 14,53 млн тонн (+8%). Транзит вырос в 2 раза, до 1,09 млн тонн.
Экспорт за отчетный период сократился на 38%, до 0,51 млн тонн, перевозка во внутреннем сообщении - на 7,4%, до 0,41 млн тонн. По итогам 2016 года перевозка грузов ЛЖД достигла 47,82 млн тонн, в том числе импортная перевозка составила 42,04 млн тонн. Из портов вывезено около 38,09 млн тонн.