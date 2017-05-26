Латвийская желдорога в январе-апреле 2017 года увеличила перевозку грузов на 5,8%

РИГА, 26 мая./ТАСС/. Перевозка грузов государственной железнодорожной компанией Латвии - Latvijas dzelzcels (Латвийская железная дорога, ЛЖД) в январе-апреле 2017 года выросла на 5,8% относительно аналогичного периода прошлого года, до 17,58 млн тонн, сообщает пресс-служба компании.

В том числе импортная перевозка грузов, на долю которой приходится до 88,6% совокупного объема, за отчетный период выросла на 5,1% с 14,82 до 15,57 млн тонн. Из портов вывезено 14,53 млн тонн (+8%). Транзит вырос в 2 раза, до 1,09 млн тонн.

Экспорт за отчетный период сократился на 38%, до 0,51 млн тонн, перевозка во внутреннем сообщении - на 7,4%, до 0,41 млн тонн. По итогам 2016 года перевозка грузов ЛЖД достигла 47,82 млн тонн, в том числе импортная перевозка составила 42,04 млн тонн. Из портов вывезено около 38,09 млн тонн.