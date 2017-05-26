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РЖД: подготовка железнодорожной инфраструктуры к ЧМ-2018 обошлась в 15 млрд рублей

Экономика и бизнес Транспорт
26 мая, 16:02 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 26, мая. /ТАСС

В эту цифру входит все - это подготовка 31 вокзального комплекса, реконструкция вокзалов, в том числе тех, которые построены в XIX веке

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© ОАО "РЖД"

СОЧИ, 26 мая. /ТАСС/. ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) потратило на подготовку железнодорожной инфраструктуры к Кубку конфедераций 2017 года и чемпионату мира по футболу 2018 года порядка 15 млрд рублей. Об этом сообщил журналистам глава департамента управления бизнес-блоком "Пассажирские перевозки" РЖД Максим Шнейдер.

"В целом затраты на подготовку железнодорожной инфраструктуры и вокзалов составляют около 15 млрд рублей. В эту цифру входит все - это подготовка 31 вокзального комплекса, реконструкция вокзалов, в том числе тех, которые построены в XIX веке, это новые платформы, это усиление и полная переработка залов для маломобильных пассажиров - тактильная плитка и пандусы, вопросы транспортной доступности", - сказал он.

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