РЖД: подготовка железнодорожной инфраструктуры к ЧМ-2018 обошлась в 15 млрд рублей

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СОЧИ, 26 мая. /ТАСС/. ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) потратило на подготовку железнодорожной инфраструктуры к Кубку конфедераций 2017 года и чемпионату мира по футболу 2018 года порядка 15 млрд рублей. Об этом сообщил журналистам глава департамента управления бизнес-блоком "Пассажирские перевозки" РЖД Максим Шнейдер.
"В целом затраты на подготовку железнодорожной инфраструктуры и вокзалов составляют около 15 млрд рублей. В эту цифру входит все - это подготовка 31 вокзального комплекса, реконструкция вокзалов, в том числе тех, которые построены в XIX веке, это новые платформы, это усиление и полная переработка залов для маломобильных пассажиров - тактильная плитка и пандусы, вопросы транспортной доступности", - сказал он.