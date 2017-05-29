Авиакомпания "Россия" завершила ребрендинг самолетов

МОСКВА, 29 мая, /ТАСС/. Авиакомпания "Россия" завершила процесс ребрендинга самолетов, который начался после объединения на базе авиакомпаний перевозчиков "Россия", "Донавиа" и "Оренбургские авиалинии" более года назад. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор авиакомпании Дмитрий Сапрыкин. Всего было перекрашено 55 самолетов.

"Авиакомпания "Россия" завершила программу ребрендинга флота, которая началась в апреле 2016 года. Процесс включал в себя несколько этапов и учитывал операционный план, план технического обслуживания самолетов, загрузку покрасочных компаний. В соответствии с выстроенным графиком самолеты направлялись для перекраски на базы России, Великобритании, Голландии, Ирландии, Италии, Словакии, Сингапура и Чехии", - сказал Сапрыкин.

Авиакомпания "Россия" входит в группу "Аэрофлот", базируется в аэропортах Внуково и Пулково. На данный момент является второй крупнейшей авиакомпанией РФ по объему перевозок. На данный момент в авиапарке компании эксплуатируется самолеты семейства Airbus А-320, Boeing-737, Boeing-777, Boeing 747.

Часть авиапарка компании состоит из бывших самолетов "Трансаэро". Как сообщал в интервью ТАСС гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев, по данным на февраля 2017 года "России" были переданы только 12 из запланированных 24 самолетов "Трансаэро". В основном это были Boeing 747.

Что касается сетки полетов "России", то маршрутная сеть перевозчика в весенне - летнем сезоне 2017 г. включает в себя более 120 регулярных и туристических направлений. Допуски на 15 регулярных международных рейсов также перешли от "Трансаэро" к "России". Это рейсы из Москвы в Анталью, Дубай, Зальцбург, Ларнаку, Париж, Прагу, Стамбул и др. Также "России" продлены допуски на полеты из Санкт- Петербурга в Милан и Рим.