"Саратовские авиалинии" отменили рейсы из Калининграда в Калугу и Петербург

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КАЛИНИНГРАД, 29 мая. /ТАСС/. Авиакомпания "Саратовские авиалинии" отменила рейсы из Калининграда в Калугу и Санкт-Петербург, ранее заявленные на летний сезон 2017 года, сообщила в понедельник пресс-служба калининградского аэропорта Храброво.
"Согласно полученным уведомлениям, авиакомпания "Саратовские авиалинии" отменяет выполнение рейсов 6W 515/516 Санкт-Петербург - Калининград - Санкт-Петербург и 6W 5847/5848 Калуга - Калининград - Калуга. Данные рейсы в сезоне "Лето 2017" выполняться не будут", - говорится в сообщении. О причинах принятия такого решения не сообщается.
В летнем расписании "Саратовские авиалинии" оставляют прямые рейсы из Калининграда в Анапу и обратно с частотой полетов раз в неделю по четвергам. Программа стартует с 15 июня.
В дирекции Храброво ТАСС уточнили, что на летний сезон эта авиакомпания заявляла рейсы из Калининграда по трем направлениям: ежедневно в Санкт-Петербург (в рамках программы субсидирования перевозок), по вторникам в Калугу и по четвергам в Анапу.
Рейсы в Санкт-Петербург начали выполняться с 15 мая, а уже 26 мая фактически прекратились. По направлению Калининград - Калуга полеты должны были начаться с 6 июня, но отменены. Пока заявку на рейсы в Анапу авиакомпания не отменяла, продажи билетов на ее рейсы на это направление продолжаются, сказали в Храброво.
Как сообщалось ранее, в летнем сезоне этого года из Калининграда планировались регулярные полеты в Москву, Санкт-Петербург, Краснодар, Череповец, Мурманск, Анапу, Калугу, Минск, Гродно, Гомель, Брест, Витебск, Ташкент, Варшаву, Анталью и Барселону. В связи с отказом "Саратовских авиалиний" выпало только направление на Калугу, сообщили в дирекции Храброво.