Минтранс: эксперты за месяц соберут предложения рынка по системе весогабаритного контроля

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МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Межотраслевой экспертный совет по развитию грузовой автомобильной и дорожной отрасли (МОЭС) в течение месяца соберет предложения от участников рынка, экспертов и всех заинтересованных сторон по формированию единых требований к работе автоматический системы весогабаритного контроля (АСВГК). Об этом сообщил первый замминистра транспорта Евгений Дитрих в ходе заседания МОЭС, говорится в сообщении Минтранса.
Дитрих напомнил, что система имеет ряд преимуществ перед стационарными пунктами: она позволяет осуществлять стопроцентный контроль всего потока автотранспорта без снижения скоростного режима, требует меньших затрат на строительство и содержание, а также исключает влияние "человеческого фактора".
Глава Росавтодора Роман Старовойт рассказал о ходе тестового периода работы существующей системы весогабаритного контроля. Из 20 автоматических пунктов, установленных на федеральных трассах, три работают в режиме рассылки штрафных квитанций. Остальные работают на фиксацию и предупреждение нарушений весогабаритных параметров.
МОЭС - общественный орган, призванный сконцентрировать усилия ведущих профессионалов в области транспорта и логистики для консолидации и цивилизованного развития рынка, разработки и реализации инновационных решений для повышения эффективности работы отрасли грузовых автоперевозок.
Система весогабаритного контроля позволяет автоматически взвешивать грузовик прямо на дороге во время движения. Дорожные весы и комплексы фото- и видеофиксации будут выявлять нарушителей без участия сотрудников Госавтоинспекции и Ространснадзора - по аналогии со штрафами за превышение скорости.
Росавтодор в пилотном режиме запустил систему с 1 октября 2016 года в Вологодской области. Система весогабаритного контроля должна заработать не позднее 2020 года. На федеральных трассах предполагается развернуть до 400 пунктов весового контроля, автоматические весы охватят всю сеть из расчета на каждые 100-150 км. Стоимость создания пункта контроля зависит от категории дороги и варьируется от 23 млн до 48 млн рублей.