Электровоз "Гранит" получил сертификат Таможенного союза

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 мая./ТАСС/. Завод "Уральские локомотивы" получил сертификат соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза (ТР ТС) на магистральный грузовой электровоз "Гранит" (2ЭС10) с асинхронными тяговыми приводами, сообщается на сайте группы "Синара".
Сертификационные испытания электровоза в трехсекционном исполнении проводились на экспериментальном кольце ВНИИЖТ и на Свердловской железной дороге.
В соответствии с действующим контрактом с ОАО "РЖД", до 2018 года предусмотрена поставка 221 электровоза 2ЭС10. На данный момент завод передал заказчику 139 локомотивов "Гранит" в двух- и трехсекционном исполнении.
До конца 2017 года запланирована поставка РЖД еще 10 трехсекционных локомотивов 2ЭС10, которые будут эксплуатироваться на Свердловской магистрали.
ООО "Уральские локомотивы" (г. Верхняя Пышма, Свердловская область) создано в 2010 г. на базе Уральского завода железнодорожного машиностроения для производства и продажи локомотивов и скоростных электропоездов. Завод является совместным предприятием российской машиностроительной группы "Синара" и немецкого концерна Siemens AG. Завод серийно выпускает грузовые электровозы постоянного тока 2ЭС6 "Синара" и 2ЭС10 "Гранит" и пассажирские электропоезда "Ласточка".