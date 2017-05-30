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Ткачев: агрологистический хаб в Приморье простимулирует экспорт сельхозпродукции из РФ

Экономика и бизнес Транспорт
30 мая, 14:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, мая. /ТАСС

Для расширения линейки экспортируемой продукции важным направлением является развитие товаропроводящей экспортной инфраструктуры

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МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Агрологистический хаб заработает в Приморском крае в 2018-2019 гг., он должен простимулировать экспорт сельхозпродукции из России, сообщил журналистам глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев.

"Агрологистический хаб позволит увеличить объемы переработки, стимулировать экспорт всего ассортимента сельхозпродукции, развить внутренний товарооборот, продвигать готовую сельхозпродукцию на новые премиальные ценовые рынки АТР (Азиатско-Тихоокеанского региона - прим. ТАСС)", - сказал он.

По оценкам Минсельхоза, годовой оборот агрологистического хаба во Владивостоке составит более 1 млн тонн продукции. "Причем львиная доля рыбной продукции вернется в российские порты, что позволит за счет развития переработки получить порядка $1 млрд добавленной стоимости", - уточнил министр.

По его словам, на филировании российской рыбы в Китае Россия теряет по $1 тыс. за тонну. "А экспортируем мы до 2 млн тонн рыбы в страны АТР. Реализуя предлагаемый проект, мы планируем как минимум половину этого потока переваливать и перерабатывать на российской территории и осуществлять полноценную аукционную торговлю", - отметил Ткачев.

Министр указал, что для расширения линейки экспортируемой продукции важным направлением является развитие товаропроводящей экспортной инфраструктуры. "Она интегрируется в федеральную агрологистическую сеть, которая связывает юг, Центральную Россию, Урал, Сибирь и Дальний Восток. В сеть войдут крупные ОРЦ (оптово-распределительные центры - прим. ТАСС) в Красноярском, Забайкальском и Хабаровском краях, Амурской, Новосибирской и Свердловской областях", - подчеркнул он.

Помимо Приморского хаба, планируется запуск Зарубинского и Забайкальского зерновых терминалов. Предполагаемая мощность терминалов составит, соответственно, 3 млн тонн и 8 млн тонн перевалки зерна к 2020 году. "Эти три проекта будут выполнять функцию "экспортного пылесоса" по всему маршруту следования продукции", - подытожил Ткачев.

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