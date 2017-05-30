Власти: пассажиропоток аэропорта в Чебоксарах составит не менее 200 тыс. человек

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Пассажиропоток аэропорта в Чебоксарах по итогам года должен достигнуть не менее 200 тыс. человек, сообщил журналистам после презентации инвестиционного потенциала республики на площадке Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) глава региона Михаил Игнатьев.

"В этом году я поставил (задачу) - не менее 200 тыс. Думаю, 250 тыс. пассажиропоток перевозчики обеспечат", - ответил он на вопрос журналистов.

По словам Игнатьева, в настоящее время в регионе работают три перевозчика и открытие новых маршрутов и рейсов зависит от роста пассажиропотока. "Если мы преодолеем 300 тыс. пассажиров - встанет вопрос об открытии других рейсов, других маршрутов. Или эти же перевозчики откроют дополнительные борта, дополнительные рейсы", - пояснил глава Чувашии.