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Центр технологии судостроения договаривается на проектирование верфей в Латинской Америке

Экономика и бизнес Транспорт
31 мая, 10:30 UTC+3

Интерес к услугам научного центра проявляют представители трех стран - Парагвая, Гаити и Суринама

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая. /ТАСС/. Центр технологии судостроения и судоремонта (ЦТСС) заключает рамочное соглашение с представителями трех латиноамериканских стран на проектирование верфей, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на заявление директора Внешнеэкономической фирмы ЦТСС Вячеслава Воронова.

Интерес к услугам научного центра проявляют представители трех стран - Парагвая, Гаити и Суринама. Парагвай собирается строить порт, оснащенный судоремонтными мощностями, Суринам заинтересован в строительстве судоремонтной верфи.

"Пока речь не идет о конкретных деталях, скорее о протоколе о намерениях. Мы готовы выполнить любые объемы работ. Когда будет подготовлено техническое задание, дело дойдет до конкретики", - сказал "Ъ" Воронов.

Предпроектные работы по каждому заказу, по оценке "Ъ", принесут ЦТСС около $100 тыс. (5,7 млн рублей), а готовые проекты будут стоить заказчикам около $1,5 млн (85,5 млн рублей). Таким образом, если стороны договорятся о твердых контрактах, ЦТСС получит за проектные работы около $4,8 млн.

ЦТСС на 100% принадлежит Росимуществу. По итогам 2016 года центр получил 722,8 млн рублей прибыли при обороте 6,5 млрд рублей. По проектам ЦТСС велись строительство и модернизация большей части российских верфей. В настоящее время по разработкам центра ведется модернизация северодвинских "Севмаша" и "Звездочки". Наиболее масштабный проект, в котором участвует ЦТСС, - строительство судоверфи "Звезда" в приморском городе Большой Камень.

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