Сбербанк предоставил кредит на 4,2 млрд руб. на новый терминал в аэропорту Красноярска

КРАСНОЯРСК, 31 мая. /ТАСС/. Красноярский аэропорт Емельяново привлек в Сбербанке кредит в размере 4,2 млрд руб. на строительство нового терминала, сообщила пресс-служба регионального отделения кредитной организации в среду.

"Сбербанк открыл невозобновляемую кредитную линию международному аэропорту Емельяново в сумме 4,17 млрд рублей. Кредитные средства будут направлены на строительство нового терминала в аэропорту Красноярска, завершить которое планируется уже в конце 2017 года", - уточнили в пресс-службе.

Новый терминал площадью более 58 тыс. кв м будет иметь пропускную способность не менее 2,5 млн пассажиров в год. Терминал предназначен для обслуживания как внутренних, так и международных рейсов. "Стабильное финансирование позволит компании своевременно сдать один из самых значимых объектов Универсиады - воздушные ворота не только в Красноярск как центр Евразии, но и в макрорегион Восточная Сибирь", - сказал гендиректор аэропорта Андрей Метцлер.

Строительство нового терминала в аэропорту Емельяново с инвестициями в 5 млрд рублей началось в конце 2015 года. Сдать объект планируется к декабрю 2017 года.

Емельяново - основной аэропорт Красноярска, имеет статус международного. Аэропорт контролирует ООО "Красинвест", получившее от ПАО "Красноярская ГЭС" 51% акций компании. Обе структуры входят в группу "Базэл". Остальной пакет акций аэропорта находится в собственности Красноярского края.