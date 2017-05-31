Сбербанк предоставил кредит на 4,2 млрд руб. на новый терминал в аэропорту Красноярска

Пресс-конференция, посвященная Всемирному дню без табака. ВидеотрансляцияОбщество 31 мая, 11:13
ВЦИОМ: каждый пятый россиянин выкуривает пачку сигарет в деньОбщество 31 мая, 11:00
Выскочки из Лейпцига и прощание с легендами: яркие итоги футбольного сезона в ЕвропеСпорт 31 мая, 11:00
Карякин проведет сеанс одновременной игры для участников ПМЭФ-2017Спорт 31 мая, 10:57
Развод конных и пеших караулов в Кремле не состоится 3 июняОбщество 31 мая, 10:54
Авиакомпания "Аврора" будет осуществлять авиарейсы между южными Курилами и ЯпониейТранспорт 31 мая, 10:50
Сбербанк предоставил кредит на 4,2 млрд руб. на новый терминал в аэропорту КрасноярскаТранспорт 31 мая, 10:45
СМИ: КНДР готова к испытанию межконтинентальной ракетыМеждународная панорама 31 мая, 10:38
Авиация совершила более 200 вылетов в борьбе с шелкопрядом в Красноярском краеСибирь 31 мая, 10:36
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КРАСНОЯРСК, 31 мая. /ТАСС/. Красноярский аэропорт Емельяново привлек в Сбербанке кредит в размере 4,2 млрд руб. на строительство нового терминала, сообщила пресс-служба регионального отделения кредитной организации в среду.
"Сбербанк открыл невозобновляемую кредитную линию международному аэропорту Емельяново в сумме 4,17 млрд рублей. Кредитные средства будут направлены на строительство нового терминала в аэропорту Красноярска, завершить которое планируется уже в конце 2017 года", - уточнили в пресс-службе.
Новый терминал площадью более 58 тыс. кв м будет иметь пропускную способность не менее 2,5 млн пассажиров в год. Терминал предназначен для обслуживания как внутренних, так и международных рейсов. "Стабильное финансирование позволит компании своевременно сдать один из самых значимых объектов Универсиады - воздушные ворота не только в Красноярск как центр Евразии, но и в макрорегион Восточная Сибирь", - сказал гендиректор аэропорта Андрей Метцлер.
Строительство нового терминала в аэропорту Емельяново с инвестициями в 5 млрд рублей началось в конце 2015 года. Сдать объект планируется к декабрю 2017 года.
Емельяново - основной аэропорт Красноярска, имеет статус международного. Аэропорт контролирует ООО "Красинвест", получившее от ПАО "Красноярская ГЭС" 51% акций компании. Обе структуры входят в группу "Базэл". Остальной пакет акций аэропорта находится в собственности Красноярского края.