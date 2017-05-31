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Красноярская компания "Сибиряк" отремонтирует старейший мост через Енисей

Экономика и бизнес Транспорт
31 мая, 11:41 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 31, мая. /ТАСС

На период ремонтных работ движение по мосту будет сохранено только для пассажирских автобусов и спецтранспорта

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КРАСНОЯРСК, 31 мая. /ТАСС/. Строительная компания "Сибиряк" проведет ремонт старейшего автомобильного моста через Енисей в Красноярске - Коммунального (изображен на десятирублевой купюре), говорится в материалах, опубликованных на портале госзакупок.

"Участник с которым планируется заключить контракт - ООО "УСК "Сибиряк", - отмечается в сообщении. Согласно материалам, опубликованном на портале, компания была единственным участницей аукциона. Победитель был определен 30 мая. Контракт на проведение ремонта моста будет заключен с "Сибиряком" на условиях стартовой (максимальной) цены аукциона - 385,5 млн рублей.

Как сообщалось ранее, ремонт моста пройдет в два этапа за счет средств городского бюджета. На первом этапе (до сентября 2017 год) предполагается провести ремонт путепровода на острове Отдыха, а также части моста через Абаканскую протоку, в мае-сентябре 2018 года будут выполнены работы над частью моста над главным руслом Енисея. Стоимость работ на первом этапе - 153,4 млн рублей, на втором - 232,1 млн рублей.

Последний сопоставимый по масштабу ремонт Коммунального моста проводился в 1997 году. На период ремонтных работ движение по мосту будет сохранено только для пассажирских автобусов и спецтранспорта. Владельцам личного транспорта рекомендовано пользоваться другими мостами.

В Красноярске четыре автомобильных моста через Енисей, Коммунальный мост был введен в эксплуатацию в 1961 году. Это старейший автомобильный мост, соединяющий левый и правый берег города, до его постройки движение с берега на берег осуществлялось с помощью понтонной переправы. Длина моста - 2,3 километра, ширина - 23,4 метра, он отнесен к объектам культурного наследия.

УСК "Сибиряк" - одна из крупнейших строительных компаний Красноярска. Она основана в 1989 году. Согласно данным ЕГРЮЛ, уставный капитал компании - более 1,9 млрд рублей, 75% которого принадлежит генеральному директору "Сибиряка", депутату горсовета Красноярска Владимиру Егорову.

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