Пассажиропоток на международных рейсах в аэропорту Калининграда за 4 месяца вырос на 10%

КАЛИНИНГРАД, 31 мая. /ТАСС/. Пассажиропоток на международных рейсах в калининградском аэропорту Храброво с начала текущего года вырос более чем на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысил 7,5 тыс. человек, сообщили в пресс-службе аэропорта в среду.

"На международных рейсах перевезено 7 тыс. 528 пассажиров - на 10,56% больше, чем в прошлом году. Рост потока на международных направлениях увеличился главным образом за счет исполнения чартерной программы", - сказали в пресс-службе, отметив, что с начала года Храброво в целом показывает положительную динамику как на международных, так и на внутрироссийских направлениях.

Суммарно с января по конец апреля аэропорт обслужил 445 тыс. 387 человек, что на 1,9% выше показателя первых четырех месяцев 2016 года. На внутренних рейсах перевезено 437 тыс. 859 пассажиров, уточнили в пресс-службе. В 2016 году аэропорт обслужил в общей сложности более 1,57 млн пассажиров.

Летняя чартерная программа аэропорта стартовала 25 апреля, в ее рамках осуществляются рейсы в Турцию (Анталья), Тунис (Энфида), Грецию (Ираклион, остров Крит). По каждому направлению запланировано по два-три рейса в неделю, чартерные перевозки осуществляют российские авиакомпании "Азур эйр", "Северный ветер" и "Икар".

Также в летнем сезоне Храброво будет обслуживать регулярные авиарейсы в Испанию (Барселона), Польшу (Варшава), Турцию (Анталья) и Узбекистан (Ташкент). В Барселону с 1 июня начинает летать раз в неделю базирующаяся в Испании авиакомпания Vueling, рейсы в Варшаву с 5 июня шесть раз в неделю будут выполняться польской компанией LOT, перевозки в Ташкент два раза в неделю осуществляются компанией Uzbekistan Airways, уточнили ТАСС в пресс-службе.

На внутрироссийских линиях из Храброво осуществляются регулярные полеты в Москву, Санкт-Петербург, Краснодар, Череповец (Вологодская область), Мурманск, планируются новые направления в Анапу (Краснодарский край) и Архангельск.