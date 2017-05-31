Регулярная паромная линия в октябре свяжет Владивосток и южнокорейский порт Сокчо

Английский "Арсенал" объявил о продлении контракта с Венгером на два годаСпорт 31 мая, 15:44
Рост погрузки нефти и нефтепродуктов на сети РЖД в апреле составил 5% - до 19,3 млн тоннТранспорт 31 мая, 15:42
Фильм "Нелюбовь" Звягинцева выйдет в прокат во всех странах мираКультура 31 мая, 15:40
Минюст предоставит ЕСПЧ дополнительные аргументы по делу "Навальный против России"Политика 31 мая, 15:32
Премьер Молдавии объяснил высылку российских дипломатов национальными интересамиМеждународная панорама 31 мая, 15:29
Путин посетил старообрядческий Рогожский духовный центр в МосквеОбщество 31 мая, 15:22
Дзюба заявил, что не претендует на роль лидера в сборной России по футболуСпорт 31 мая, 15:20
Три "атомных" города на Урале получили 900 млн рублей на благоустройствоНовости Урала 31 мая, 15:18
Вадим Федоров: вектор нашей работы - изменить культуру потребления электроэнергииНовости партнеров 31 мая, 15:15
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВЛАДИВОСТОК, 31 мая. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Регулярное паромное сообщение Сокчо (Республика Корея) - Владивосток будет открыто в октябре. Как сообщили в пресс-службе администрации Приморского края, соглашение об этом подписали в среду компания "Владивостокский пассажирский терминал" и Морской туристический центр южнокорейской провинции Кангвон.
"Планируется, что новое паромное сообщение свяжет Владивосток и Сокчо в начале октября. Судно сможет перевозить более 900 пассажиров за один рейс", - говорится в сообщении.
По мнению директора департамента международного сотрудничества администрации Приморья Алексея Старичкова, новая линия будет пользоваться популярностью у российских туристов, которые захотят посетить в 2018 году зимнюю Олимпиаду в Корее.
Он отметил, что новый морской маршрут позволит увеличить турпоток из Южной Кореи в Приморье. "Что же касается туристов из Южной Кореи, то турпоток из этой страны в наш край динамично растет. В 2015 году мы приняли 30 тыс. корейских граждан, в прошлом году - уже около 50 тыс. По прогнозам Национальной организации туризма Кореи, этот год станет прорывным, и показатель увеличится еще в три раза", - сказал Старичков.
Это будет уже вторая паромная линия, связывающая Владивосток с портами Республики Корея. Паромная линия Владивосток - Донхэ (Республика Корея) - Сакаиминато (Япония) была открыта семь лет назад. Паром курсирует раз в неделю, он способен перевозить до 500 туристов и 130 автомобилей.