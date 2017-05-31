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Регулярная паромная линия в октябре свяжет Владивосток и южнокорейский порт Сокчо

Экономика и бизнес Транспорт
31 мая, 14:34 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК /Корр. ТАСС, Марина Шатилова

Судно сможет перевозить более 900 пассажиров за один рейс

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© Юрий Смитюк/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 31 мая. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Регулярное паромное сообщение Сокчо (Республика Корея) - Владивосток будет открыто в октябре. Как сообщили в пресс-службе администрации Приморского края, соглашение об этом подписали в среду компания "Владивостокский пассажирский терминал" и Морской туристический центр южнокорейской провинции Кангвон.

"Планируется, что новое паромное сообщение свяжет Владивосток и Сокчо в начале октября. Судно сможет перевозить более 900 пассажиров за один рейс", - говорится в сообщении.

По мнению директора департамента международного сотрудничества администрации Приморья Алексея Старичкова, новая линия будет пользоваться популярностью у российских туристов, которые захотят посетить в 2018 году зимнюю Олимпиаду в Корее.

Он отметил, что новый морской маршрут позволит увеличить турпоток из Южной Кореи в Приморье. "Что же касается туристов из Южной Кореи, то турпоток из этой страны в наш край динамично растет. В 2015 году мы приняли 30 тыс. корейских граждан, в прошлом году - уже около 50 тыс. По прогнозам Национальной организации туризма Кореи, этот год станет прорывным, и показатель увеличится еще в три раза", - сказал Старичков.

Это будет уже вторая паромная линия, связывающая Владивосток с портами Республики Корея. Паромная линия Владивосток - Донхэ (Республика Корея) - Сакаиминато (Япония) была открыта семь лет назад. Паром курсирует раз в неделю, он способен перевозить до 500 туристов и 130 автомобилей.

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