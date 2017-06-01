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Новое крыло пассажирского терминала Храброво откроется 1 июня для тестовой эксплуатации

Экономика и бизнес Транспорт
1 июня, 10:29 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 31, мая. /ТАСС

Пассажиров новое крыло начнет принимать после получения документов о соответствии требованиям и официальном вводе в эксплуатацию от Росавиации

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КАЛИНИНГРАД, 1 июня. /ТАСС/. Новое крыло пассажирского терминала калининградского аэропорта Храброво открывается 1 июня для тестовой эксплуатации, которая продлится в течение трех-четырех недель, сообщила пресс-служба авиаузла.

"Основные работы в новом крыле пассажирского терминала завершены, с 1 июня начинается его эксплуатация в тестовом режиме. Для пассажиров терминал будет открыт после завершения тестов и получения разрешений на эксплуатацию в течение ближайших трех-четырех недель", - уточнил ТАСС представитель пресс-службы.

Тестовый режим предполагает испытания систем безопасности, видеонаблюдения, навигации, выдачи багажа, отработку технологии обслуживания разных групп пассажиров, проверку работоспособности лифтов, эскалаторов и другого оборудования. Мероприятия будут проведены силами служб аэропорта и подрядных организаций.

По сообщению пресс-службы Храброво, параллельно с тестированием с 29 мая на объекте начала работу комиссия Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, осуществляющая его комплексную приемку для выдачи заключения о соответствии требованиям.

Пассажиров новое крыло начнет принимать после получения документов о соответствии требованиям и официальном вводе в эксплуатацию от Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация). Первыми в новый терминал будут переведены рейсы внутрироссийских авиалиний, после того, как будет организована работа таможенной и пограничной служб, в нем начнет работу зона международных рейсов.

Общая площадь новой части аэровокзала 27 тыс. кв метров. Трехэтажное здание с цокольным этажом вмещает багажное отделение с лентами подачи багажа на багажные карусели, концессионную зону для кафе и магазинов, зоны вылета и прилета пассажиров. Рядом с терминалом ведутся работы по благоустройству территории, оборудованы подъездные пути, идет обустройство паркинга.

Реконструкция Храброво

Реконструкция Храброво, включающая обновление ВПП и аэровокзального комплекса, была начата в 2013 году в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года.

Обустройство аэровокзального комплекса осуществляется за счет средств собственника аэропорта, (компания "Новапорт") генеральным подрядчиком является компания "Еврогрупп". Общий объем капитальных вложений составляет 2,75 млрд рублей.

Реконструкция ВПП предполагает ее удлинение на 850 метров - с 2,5 км до 3,3 км, что позволит аэропорту принимать все типы воздушных судов, а также строительство участка магистральной и скоростной рулежных дорожек. Общая стоимость работ составляет 3,39 млрд рублей за счет федерального бюджета.

По данным дирекции Храброво, после реконструкции аэропорт будет способен обслужить до 3,5 млн человек в год. Все работы по его реконструкции намечено закончить к концу 2017 года.

Международный аэропорт Храброво связан регулярными воздушными сообщениями с городами Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Череповец, Мурманск, Анапа, Калуга, Архангельск, Минск, Гродно, Гомель, Брест, Витебск, Ташкент, Варшава, Анталия и Барселона. Пассажиропоток аэропорта в 2016 году превысил 1,57 млн человек.

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