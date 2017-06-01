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Зампред ВТБ: приватизация "Совкомфлота" состоится скоро, интерес инвесторов будет высоким

Экономика и бизнес Транспорт
1 июня, 12:00 UTC+3

В плане приватизации госактивов на 2017-2019 гг. предусмотрено снижение доли государства в компании до 25% плюс одна акция

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© ПАО "Совкомфлот"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Приватизация "Совкомфлота" состоится скоро, интерес западных инвесторов будет высоким, сообщил журналистам первый заместитель предправления ВТБ Юрий Соловьев.

"Мы думаем, что сделка по приватизации "Совкомфлота" произойдет относительно скоро, там все идет по плану, эмитент замечательный. Мы рассчитываем, что это будет успешная транзакция с большим количеством интереса с разных сторон", - сказал он.

Основной организатор приватизации "Совкомфлота" - "ВТБ Капитал".

Ранее министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявлял, что 25% средств, полученных в ходе приватизации "Совкомфлота", будут направлены на докапитализацию компании, а 75% получит государство.

В настоящее время "Совкомфлот" на 100% принадлежит государству. В плане приватизации госактивов на 2017-2019 гг. предусмотрено снижение доли государства в компании до 25% плюс одна акция.

Глава МЭР считал, что приватизация может состояться в первом полугодии 2017 г. Он отмечал, что сделка преследует исключительно цели финансирования дефицита бюджета, а структурирована сложнее - так, в рамках приватизации "Совкомфлота" предусмотрена допэмиссия акций компании.

По словам замминистра финансов Алексея Моисеева, Минфин не поддерживает предложение о докапитализации "Совкомфлота" за счет средств от приватизации. Он объяснил такую позицию тем, что вероятность продажи ВТБ в этом году не очень велика, и Минфин ожидает, что Росимущество "предложит продать что-то другое, чтобы заместить выпадающие источники". Замминистра сообщал, что средства от приватизации ВТБ оценивались в сумму около 100 млрд руб. Ранее он говорил, что от приватизации "Совкомфлота" правительство рассчитывает получить около 30 млрд руб. Планируется, что приватизация пройдет на Московской бирже.

Собственный и зафрахтованный флот "Совкомфлота", специализирующийся на транспортировке углеводородов из районов со сложной ледовой обстановкой, включает 146 судов общим дедвейтом 13 млн т. Треть судов имеет высокий ледовый класс.

ПАО "Совкомфлот" является управляющей компанией группы "Совкомфлот", куда, в частности, входят СКФ "Арктика" (объединяет судовладельческие компании, деятельность которых связана с обслуживанием российских шельфовых проектов, преимущественно в Арктике) и ПАО "Новороссийское морское пароходство" ("Новошип", в составе которого Сочинский морской торговый порт).

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