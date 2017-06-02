"Транснефть" в I квартале увеличила чистую прибыль по МСФО на 5,2%, до 79,5 млрд руб.

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МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Чистая прибыль "Транснефти" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в первом квартале 2017 г. выросла на 5,2% по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года, до 79,5 млрд рублей, следует из материалов компании.
Выручка компании за отчетный период увеличилась на 7,4%, до 219,07 млрд руб. В пресс-службе компании отметили, что рост выручки обусловлен преимущественно увеличением выручки от оказания услуг по транспортировке нефти и выручки от реализации нефти.
Объем сдачи нефти грузополучателям в первом квартале составил 117,7 млн тонн, что ниже на 1,4% сопоставимого показателя за аналогичный период 2016 года, грузооборот нефти сократился на 1 млрд тонно-км или на 0,3%.
Объем сдачи нефтепродуктов грузополучателям составил 8,1 млн тонн, что на 0,3 млн тонн или на 3,6% меньше, чем годом ранее.