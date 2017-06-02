Глава ФАС: инвестиционные тарифы для РЖД могут быть введены в 2018 г.

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Инвестиционные тарифы для ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) могут быть введены в 2018 году, заявил ТАСС глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев.

"Мы практические отработали механику, обсуждаем с РЖД, с правительством, с Минтрансом, какие объекты могут туда попасть, в какие сроки будем вводить - то есть всю регуляторику, всю динамику процессов. Я думаю, что с такими тарифами мы выйдем на следующий год. Желательно их утвердить в этом году на следующий год, чтобы потребители и правительство понимало последствия этих решений, и сроки, и объекты", - сказал он.