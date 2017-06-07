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"Восточный Порт" получил основное оборудование для третьей очереди

Экономика и бизнес Транспорт
7 июня, 11:11 UTC+3

Порт специализируется на перевалке каменного угля, добываемого в Кузбассе

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МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. АО "Восточный Порт" получило основное специализированное оборудование для строящейся третьей очереди угольного терминала, сообщает пресс-служба компании.

Согласно проекту третьей очереди, перечень крупнотоннажной техники включает два стакера для формирования угольных штабелей, четыре реклаймера для забора угля со склада, два тандемных вагоноопрокидывателя для выгрузки вагонов, две судопогрузочные машины, установленных на причале 51.

"Поставки техники для работы на третьей очереди угольного комплекса начались еще в прошлом году, - рассказывает управляющий директор АО "Восточный Порт" Анатолий Лазарев. - Часть оборудования доставлялась в виде отдельных деталей. Например, стакеры и реклаймеры собирали здесь, на строительной площадке. Судопогрузочные машины доставляли морем уже в собранном виде".

Сейчас в стадии завершения пуско-наладочные работы складских машин - стакеров и реклаймеров, судопогрузочные машины проходят необходимые проверки. К сборке и установке вагоноопрокидывателей приступят по завершении строительства подземных бункеров, где будет расположена конвейерная развязка для распределения грузопотока на складах.

АО "Восточный порт" специализируется на перевалке каменного угля, добываемого в Кузбассе. Грузооборот порта в 2016 году составил 23,5 млн тонн угля - пятую часть всего угольного экспорта из морских портов России и около 30% от перевалки угля в портах Дальневосточного бассейна.

Единоличным исполнительным органом АО "Восточный Порт" является ООО "Управляющая портовая компания".

В структуру АО "Восточный порт" входят два производственно-перегрузочных комплекса, также идет строительство третьей очереди угольного комплекса, включая создание федеральной железнодорожной инфраструктуры. В 2017 году объекты Третьей очереди будут введены в эксплуатацию, что увеличит грузооборот АО "Восточный Порт" до 39 млн тонн угля в 2019 году.

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