Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.06:
$ 56.59
€ 63.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Трансконтейнер" войдет в капитал логистического центра в Калуге

Экономика и бизнес Транспорт
7 июня, 13:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июня. /ТАСС

Компания намерена создать распределительный центр за пределами МКАД, разделив грузопотоки на две составляющие: идущие в адрес московских потребителей и для клиентов, расположенных за пределами столицы

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. ПАО "Трансконтейнер" войдет в капитал ООО "Фрейт Вилладж Калуга Север" (ООО "ФВК Север"), сделка была заключена в рамках форума "Стратегическое партнерство 1520" в Сочи. Об этом сообщила пресс-служба компании "Трансконтейнер".

"ПАО "Трансконтейнер" войдет в капитал ООО "Фрейт Вилладж Калуга Север", владеющего двумя мультимодальными транспортно-логистическими центрами, расположенными в Калужской области", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе компании, ключевая идея проекта - создать за пределами МКАД мощный распределительный центр. Он позволит разделить поступающий сейчас в Москву по железной дороге контейнерный грузопоток на две составляющие: непосредственно для московских потребителей и для клиентов, расположенных за пределами МКАД.

Также присоединение к капиталу "ФВК Север" позволит "Трансконтейнеру" включить в технологическую сеть компании современный терминально-логистический центр в Московском регионе, развить дополнительные компетенции в таможенно- брокерском, таможенно-складском сегменте и нарастить грузовую базу за счет резидентов индустриальных парков "Ворсино" и "Росва".

"Трансконтейнер" является ведущим российским оператором контейнерных интермодальных перевозок. Компания располагает 45 собственными терминалами во всех грузообразующих центрах России, а также 19 железнодорожными терминалами в Казахстане (через совместное общество АО "Кедентранссервис", ведущего частного оператора сети железнодорожных терминалов в Казахстане) и управляет контейнерным терминалом "Добра" на границе Словакии и Украины. В собственности компании находится более 24 тыс. фитинговых платформ и около 64,5 тыс. крупнотоннажных контейнеров. 50% плюс две акции оператора принадлежит "Объединенная транспортно-логистической компании" (ОТЛК, "дочка" РЖД), транспортная группа FESCO (структура группы "Сумма") владеет 25,07% компании, ЗАО "УК "Трансфингрупп" (управляет пенсионными резервами НПФ "Благосостояние", аффилированным с РЖД) - 24,5%.

Группа компаний Freight village Ru предлагает услуги контейнерного и таможенного терминалов, индустриально- складскую недвижимость в аренду и на продажу, а также развивает проекты комплексного освоения территории под промышленное и жилое назначение. С 2012 года Freight village Ru реализует проект по созданию одного из крупнейших в России мультимодальных производственно- логистических центров в уникальном формате "грузовой деревни" - "Фрейт Вилладж Ворсино" (располагается на границе Новой Москвы и Калужской области) и "Фрейт Вилладж Росва" (располагается на границе г. Калуги).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Иди и борись". Как возвращаются к жизни дети, пережившие рак
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Северный флот России
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Фото
6
Строители возвели половину опор Крымского моста и сделали более 3 км мостовых пролетов
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
9
Западный скоростной диаметр: зачем Петербургу новая дорога
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия Марата Сафина
2
ЛДПР внесла законопроект о смене гимна РФ на "Боже, Царя храни!"
3
Москва попала в число самых "пьющих" регионов России
4
Причиной избиения школьницы в лесополосе в Москве стала ревность
5
ВЦИОМ: главными жизненными ценностями россиян остаются здоровье, семья и безопасность
6
Сатановский: по-русски говоря, на Катар "наехали все"
7
Катар ведет переговоры с Турцией и Ираном о предоставлении продовольствия и воды
Темы дня
Загрузка...
Реклама