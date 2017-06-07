"Трансконтейнер" войдет в капитал логистического центра в Калуге

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. ПАО "Трансконтейнер" войдет в капитал ООО "Фрейт Вилладж Калуга Север" (ООО "ФВК Север"), сделка была заключена в рамках форума "Стратегическое партнерство 1520" в Сочи. Об этом сообщила пресс-служба компании "Трансконтейнер".

"ПАО "Трансконтейнер" войдет в капитал ООО "Фрейт Вилладж Калуга Север", владеющего двумя мультимодальными транспортно-логистическими центрами, расположенными в Калужской области", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе компании, ключевая идея проекта - создать за пределами МКАД мощный распределительный центр. Он позволит разделить поступающий сейчас в Москву по железной дороге контейнерный грузопоток на две составляющие: непосредственно для московских потребителей и для клиентов, расположенных за пределами МКАД.

Также присоединение к капиталу "ФВК Север" позволит "Трансконтейнеру" включить в технологическую сеть компании современный терминально-логистический центр в Московском регионе, развить дополнительные компетенции в таможенно- брокерском, таможенно-складском сегменте и нарастить грузовую базу за счет резидентов индустриальных парков "Ворсино" и "Росва".

"Трансконтейнер" является ведущим российским оператором контейнерных интермодальных перевозок. Компания располагает 45 собственными терминалами во всех грузообразующих центрах России, а также 19 железнодорожными терминалами в Казахстане (через совместное общество АО "Кедентранссервис", ведущего частного оператора сети железнодорожных терминалов в Казахстане) и управляет контейнерным терминалом "Добра" на границе Словакии и Украины. В собственности компании находится более 24 тыс. фитинговых платформ и около 64,5 тыс. крупнотоннажных контейнеров. 50% плюс две акции оператора принадлежит "Объединенная транспортно-логистической компании" (ОТЛК, "дочка" РЖД), транспортная группа FESCO (структура группы "Сумма") владеет 25,07% компании, ЗАО "УК "Трансфингрупп" (управляет пенсионными резервами НПФ "Благосостояние", аффилированным с РЖД) - 24,5%.

Группа компаний Freight village Ru предлагает услуги контейнерного и таможенного терминалов, индустриально- складскую недвижимость в аренду и на продажу, а также развивает проекты комплексного освоения территории под промышленное и жилое назначение. С 2012 года Freight village Ru реализует проект по созданию одного из крупнейших в России мультимодальных производственно- логистических центров в уникальном формате "грузовой деревни" - "Фрейт Вилладж Ворсино" (располагается на границе Новой Москвы и Калужской области) и "Фрейт Вилладж Росва" (располагается на границе г. Калуги).