Глава Минтранса: ситуация с задержками рейсов "ВИМ-Авиа" разрешится в течение двух недель

СОЧИ, 7 июня. /ТАСС/. Ситуация с задержками рейсов "ВИМ- Авиа" разрешится в течение двух недель. Об этом сообщил журналистам министр транспорта Максим Соколов в кулуарах XII Международного железнодорожного бизнес-форума "Стратегическое партнерство 1520".

"По оценке самой компании, это (устранение последствий задержек и нормализация ситуации - прим. ТАСС) должно произойти в течение ближайших двух недель", - сообщил Соколов, отвечая на вопрос о том, как быстро удастся решить проблему с массовыми задержками рейсов авиакомпании "ВИМ- Авиа".