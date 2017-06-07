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Глава Минтранса: ситуация с задержками рейсов "ВИМ-Авиа" разрешится в течение двух недель

Экономика и бизнес Транспорт
7 июня, 14:27 UTC+3

Максим Соколов сослался на оценку самой компании

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СОЧИ, 7 июня. /ТАСС/. Ситуация с задержками рейсов "ВИМ- Авиа" разрешится в течение двух недель. Об этом сообщил журналистам министр транспорта Максим Соколов в кулуарах XII Международного железнодорожного бизнес-форума "Стратегическое партнерство 1520".

"По оценке самой компании, это (устранение последствий задержек и нормализация ситуации - прим. ТАСС) должно произойти в течение ближайших двух недель", - сообщил Соколов, отвечая на вопрос о том, как быстро удастся решить проблему с массовыми задержками рейсов авиакомпании "ВИМ- Авиа".

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