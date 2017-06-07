Maersk приостанавливает бронирование перевозки контейнеров с трансшипментом в Джебель-Али

КОПЕНГАГЕН, 7 июня./ТАСС/. Maersk Liner уведомил клиентов о невозможности осуществления перевозки грузов между Катаром и ОАЭ, Саудовской Аравией, Бахрейном и Египтом, в том числе трансшипмента, в связи с санкциями, введенными арабскими странами в отношении эмирата. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Перевозчик полностью приостановил бронирование перевозок с 6 июня и в течение нескольких дней рассчитывает предложить клиентам альтернативные маршруты доставки.

Внешнеторговые поставки Катара осуществляются в основном через крупные порты соседних стран, прежде всего, через порт Джебель-Али в Объединенных Арабских Эмиратах, поскольку крупные современные суда не могут заходить в относительно мелководные порты эмирата.

В связи с санкциями оператор порта Джебель-Али DP World запретил судам под флагом Катара заходить в порт. Однако, по данным ArabianSupplyChain.com, запрет не будет распространяться на заходы судов международных линий. "Грузы на борту этих судов, предназначенные для доставки в Катар, не смогут выгружаться в портах ОАЭ, но для самих этих судов заходы в порт не будут запрещены", - цитирует издание источник в компании.

Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн в понедельник объявили о расторжении всех торговых и дипломатических отношений с Катаром, закрыли свои воздушные пространства, запретили перевалку грузов в/из Катара в своих портах. Саудовская Аравия также закрыла сухопутную границу.