Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.06:
$ 56.59
€ 63.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Maersk приостанавливает бронирование перевозки контейнеров с трансшипментом в Джебель-Али

Экономика и бизнес Транспорт
7 июня, 14:25 UTC+3

Компания уведомила клиентов о невозможности осуществления перевозки грузов между Катаром и ОАЭ, Саудовской Аравией, Бахрейном и Египтом

Поделиться
Материал из 1 страницы

КОПЕНГАГЕН, 7 июня./ТАСС/. Maersk Liner уведомил клиентов о невозможности осуществления перевозки грузов между Катаром и ОАЭ, Саудовской Аравией, Бахрейном и Египтом, в том числе трансшипмента, в связи с санкциями, введенными арабскими странами в отношении эмирата. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Перевозчик полностью приостановил бронирование перевозок с 6 июня и в течение нескольких дней рассчитывает предложить клиентам альтернативные маршруты доставки.

Внешнеторговые поставки Катара осуществляются в основном через крупные порты соседних стран, прежде всего, через порт Джебель-Али в Объединенных Арабских Эмиратах, поскольку крупные современные суда не могут заходить в относительно мелководные порты эмирата.

В связи с санкциями оператор порта Джебель-Али DP World запретил судам под флагом Катара заходить в порт. Однако, по данным ArabianSupplyChain.com, запрет не будет распространяться на заходы судов международных линий. "Грузы на борту этих судов, предназначенные для доставки в Катар, не смогут выгружаться в портах ОАЭ, но для самих этих судов заходы в порт не будут запрещены", - цитирует издание источник в компании.

Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн в понедельник объявили о расторжении всех торговых и дипломатических отношений с Катаром, закрыли свои воздушные пространства, запретили перевалку грузов в/из Катара в своих портах. Саудовская Аравия также закрыла сухопутную границу.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация вокруг Катара
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Иди и борись". Как возвращаются к жизни дети, пережившие рак
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Северный флот России
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Фото
6
Строители возвели половину опор Крымского моста и сделали более 3 км мостовых пролетов
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
9
Западный скоростной диаметр: зачем Петербургу новая дорога
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия Марата Сафина
2
ЛДПР внесла законопроект о смене гимна РФ на "Боже, Царя храни!"
3
Москва попала в число самых "пьющих" регионов России
4
Причиной избиения школьницы в лесополосе в Москве стала ревность
5
ВЦИОМ: главными жизненными ценностями россиян остаются здоровье, семья и безопасность
6
Сатановский: по-русски говоря, на Катар "наехали все"
7
Катар ведет переговоры с Турцией и Ираном о предоставлении продовольствия и воды
Темы дня
Загрузка...
Реклама