Трафик через Суэцкий канал начал восстанавливаться

КАИР, 7 июня. /ТАСС/. Трафик судов через Суэцкий канал, снижавшийся на протяжении большей части прошлого года и первых месяцев текущего, по итогам марта и апреля показал положительную динамику, сообщает Journal of Commerce.

Количество судов, проследовавших через канал, в апреле 2017 года увеличилось на 4% относительно аналогичного периода прошлого года и составило 1 449, в марте - на 4,8%, до 1 524.

Наиболее высокие темпы роста были зафиксированы в сегменте балкерных перевозок. Число прошедших через канал балкеров в апреле увеличилось на 28%, в марте - на 22%.

Контейнеровозы являются ключевым сегментом, предъявляющим спрос на транзит через канал. Как правило, треть судов, проходящих через Суэц, являются контейнерными. С точки зрения тоннажа, их доля превышает половину всего трафика.

В апреле через Суэц проследовало 445 контейнеровозов, что на 2,3% превышает прошлогодний показатель, с точки зрения тоннажа рост составил 9%. В марте рост контейнерного трафика составил 0,2% по числу судов, и 1,5% по тоннажу.

В конце июня истекает срок действия скидок, введенных Администрацией канала для контейнеровозов, возвращающихся в Азию из портов восточного побережья США.

В марте прошлого года Администрация Суэцкого канала снизила плату за транзит судов на 30%, чтобы переломить тенденцию к переориентации судов на маршрут вокруг южного окончания Африки, который стал экономически оправдан в условиях низких цен на топливо и рекордного падения фрахтовых ставок. В июне, в преддверии открытия новых шлюзов Панамского канала, скидки были увеличены до 45-65%.

Кроме того, была введена скидка 40% для балкеров, следующих из Южной Африки в порты Средиземного и Черного моря, и 75% для судов, следующих из портов восточной и южной Австралии в северную Европу. Эти скидки действуют до конца 2017 года.

С точки зрения тоннажа трафик судов-балкеров через канал в апреле вырос на треть, танкеров - на 15%, в марте - на 16% и 16,6% соответственно.

Несмотря на скидки, увеличение количества судов и тоннажа обеспечило рост выручки Администрации канала в апреле и марте на 4,1% годовых, до 853,7 млн долларов.

По итогам 2016 года общее количество судов, прошедших через Суэцкий канал, сократилось в годовом сопоставлении с 17,5 тыс. до 16,8 тыс. Снижение продолжилось в первые месяцы 2017 года: трафик за январь-февраль составил 2 655 судов, за аналогичный период прошлого года - с 2 724.