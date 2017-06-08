"Трансмашхолдинг" договорился о создании СП в Иране

СОЧИ, 8 июня. /ТАСС/. ЗАО "Трансмашхолдинг" (ТМХ) договорился с Ираном о создании совместного предприятия, в котором получит контрольный пакет, сообщил журналистам генеральный директор ТМХ Кирилл Липа.

"Мы в рамках визита Роухани (президент Ирана Хасан Роухани - прим. ред.) в Россию подписали соглашение с Industrial Development & Renovation Organization of Iran (IDRO, занимается развитием промышленности - прим. ред.) - это портфельный инвестор, не стратег. Одна из версий, что мы вместе с ними будем делать. Будет создано несколько компаний внутри Ирана с целью производства и поставки продукции", - рассказал Липа. Отвечая на вопрос о доле ТМХ в совместном предприятии, он сказал: "Контрольный точно".

Глава ТМХ отметил, что предприятие будет организовано в формате brownfield (проект на основе существующего объекта - прим. ред.). "Там уже есть производство, его надо будет дооснастить, модернизировать частично", - пояснил он.

Проекты ТМХ в Иране

ТМХ рассматривает несколько проектов в Иране, сказал Липа. Потенциальный объем поставок в республику он оценил в $2 млрд. "Речь идет об очень большом тендере поставок вагонов метро, локомотивов. Еще больше пассажирских вагонов, которые там нужны", - уточнил он.

Одним из обсуждаемых сейчас проектов является модернизация 50 старых тепловозов производства французского концерна Alstom. "Там планируется использование нашего дизеля производства Коломенского завода", - отметил глава ТМХ.

Также компания заинтересована в поставке 40 локомотивов в рамках проекта по электрификации участка Гармсар - Инче Бурун, над которым работают РЖД. Ранее сообщалось, что эти электровозы может поставить группа "Синара" совместно с Siemens. "Тот выбор, который они (Иран) в итоге сделают, будет зависеть от массы обстоятельств. Очень жесткие требования по локализации, очень высокая локализация должна быть. Они хотят практически все локализовывать", - добавил Липа.

В марте 2017 года РЖД и Иранские железные дороги подписали документы о сотрудничестве в области железных дорог. В частности, был подписан меморандум о стратегическом сотрудничестве по электрификации железных дорог, а также контракт на электрификацию железнодорожного участка Гармсар - Инче Бурун и поставку российского оборудования и локомотивов. Стоимость контракта оценивается в 1,2 млрд евро.

ЗАО "Трансмашхолдинг" - крупнейший в России производитель железнодорожной техники. В состав компании входят 17 российских заводов, выпускающих пассажирские и грузовые электровозы и тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, вагоны для пригородных поездов и метро, а также дизельные двигатели для локомотивов и генераторов и другое железнодорожное оборудование. Единственным акционером холдинга является Breakers Investments BV (Нидерланды), 33% которой в свою очередь принадлежит французскому концерну Alstom, а остальными акциями владеют структуры предпринимателей Искандера Махмудова и Андрея Бокарева.