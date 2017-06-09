Новые производства МСБ будут запущены в свободном порту Ванино в 2017 году

ВЛАДИВОСТОК, 9 июня. /ТАСС/. Преимущества режима свободного порта в Ванинском районе Хабаровского края оценил не только крупный, но и малый бизнес, который запустит новые производства до конца 2017 года. Об этом в пятницу сообщил журналистам губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

"Если говорить о свободном порте, то в этот процесс мы включились несколько позже Владивостока. Прошло меньше года с присвоения Ванинскому району этого статуса, но результаты есть. Заявки подали 12 компаний, 5 из них уже зарегистрированы в качестве резидентов. Для нас важно, что это не только крупные федеральные компании. Преимущества свободного порта оценил малый бизнес района, и первые небольшие предприятия уже запустят в этом году", - сказал Шпорт на пленарном заседании Дальневосточного медиасаммита.

Он уточнил, что среди резидентов СПВ такие компании как "Дальневосточный Ванинский порт", "Прайм", "Форум ДВ", "Ванино-Трансуголь" и "Токинский кирпичный завод. "Проекты этих инвесторов оцениваются в 80 млрд рублей", - добавил глава региона.

Доверие инвесторов к режиму ТОР

Шпорт напомнил, что в Хабаровском крае первыми в России были созданы две территории опережающего развития (ТОР). За прошедшие два года статус резидентов получили 29 компаний. Они заявили объем инвестиций более 41 млрд рублей и создание почти 5 тысяч рабочих мест. На рассмотрении дополнительно находятся 34 заявки на сумму более 30 млрд рублей.

"Самое главное, что уже 11 компаний начали выпуск продукции. Создано 535 рабочих мест, уплачено в бюджет края 125 млн рублей налогов", - сказал губернатор. Он добавил, что режим ТОР - "это не просто налоговые льготы, это индивидуальный подход к каждому инвестору, а значит - быстрое прохождение административных процедур".

В пример Шпорт привел "Хабаровский трубный завод", резидента ТОР "Хабаровск", который получил земельный участок в аренду за 28 календарных дней. "А в обычном режиме затратил бы более 60 дней", - отметил губернатор.

"Уже в сентябре мы будем открывать вторую очередь тепличного комплекса японской компании "Джей Джи Си". Японцы настроены и на третью очередь. Это говорит о высоком уровне доверия инвестора, заслужить которое очень непросто", - добавил Шпорт. Он уточнил, что обязательства федерального и краевого бюджетов по инфраструктурному обустройству производственных площадок двух ТОР оцениваются в сумму 4,3 млрд рублей.

Дальневосточный медиасаммит открылся во Владивостоке 8 июня. В нем принимают участие более 3,3 тыс. журналистов, работников пресс-служб, федеральных экспертов, представителей властей и общественных организаций из всех регионов Дальнего Востока.