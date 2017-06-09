КРДВ заключила соглашения с резидентами свободного порта Владивосток на 5 млрд руб.

ВЛАДИВОСТОК, 9 июня. /ТАСС/. Корпорация развития Дальнего Востока (КРДВ) на Дальневосточном медиасаммите заключила соглашения с инвесторами Свободного порта Владивосток на общую сумму более 5 млрд рублей. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе КРДВ.

"Новые производства на территории свободного порта Владивосток подтверждают востребованность и выгодность преференций особого экономического режима. Задача корпорации - оказывать содействие и обеспечить реализацию благоприятных финансовых и административных условий бизнесу в реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке", - привели слова генерального директора КРДВ Дениса Тихонова в пресс-службе, добавив, что суммарный объем инвестиций резидентов - более 5 млрд рублей.

Свыше двух миллиардов

"Инвестиционно-строительная компания "Система" планирует построить два современных жилых комплекса "Премьер" и "Высота" с квартирами свободной планировки, офисными помещениями, подземным паркингом и спортклубом во Владивостоке. Объем инвестиций в проект - более 2 млрд рублей. Реализация начнется в 2017 году, планируемый срок ввода в эксплуатацию - 2024 год.

"Благодаря преференциям резидента Свободного порта эффективность проекта возрастает", - отметила директор компании Наталья Целуйко.

Другой проект компании - "Комкон-2" - предполагает строительство многофункционального 26-этажного общественно- делового центра во Владивостоке. Общий объем инвестиций - 2,4 млрд рублей, планируется создание 22 рабочих мест резидента и более 1 тыс. сопутствующих. К подготовительным и строительным работам инвестор приступит в 2017 году, ввод в эксплуатацию запланирован на второй квартал 2020 года.

"Благодаря преференциальному режиму мы имеем возможность реализовать проект в непростых экономических условиях", - сказал после подписания соглашения директор ООО "Комкон-2" Алексей Сарана.

Менее миллиарда

Компания "Светлый" намеревается создать фабрику по производству кожи высокой степени обработки для последующего производства потребительских товаров в Надеждинском районе Приморского края. Проект реализуется с привлечением китайских инвестиций, общий объем капиталовложений в проект составит более 269 млн рублей. Резидент планирует применить процедуру свободной таможенной зоны.

В дальнейшем планируется производство обуви и выращивание крупного рогатого скота. Запуск проекта запланирован на 2020 год. Реализация позволит создать 500 рабочих мест. Генеральный директор компании-резидента Александр Лопатников отметил значимость для региона кожевенного производства, на восстановление которого компания нацелена в первые годы своей работы.

Компания "Спасский лесоперерабатывающий комплекс- Групп" ("СЛПК-Групп") планирует создание лесо- и камнеперерабатывающих производств в Спасске-Дальнем Приморского края. Объем капиталовложений в проект составит более 400 млн рублей, будет создано 120 рабочих мест. Реализация проекта начнется в 2017 году, ввод в эксплуатацию запланирован на 2020 год.

"С запуском комплекса появится серьезный поставщик, удовлетворяющий стабильный спрос на продукцию на внутреннем и внешнем рынках", - сказал генеральный директор "СЛПК- Групп" Максим Пустовойт.

С момента реализации федерального закона о свободном порте Владивосток в Корпорацию развития Дальнего Востока поступило 364 заявки на общую сумму инвестиций более 362 млрд рублей и перспективой создать более 34 тысяч рабочих мест. Сегодня резидентами свободного порта являются 206 компаний с объемом инвестиций на сумму более 278 млрд рублей и перспективой создать более 26 тысяч рабочих мест.

Дальневосточный медиасаммит открылся во Владивостоке 8 июня. В нем принимают участие более 3,3 тысячи журналистов, работников пресс-служб, федеральных экспертов, представителей властей и общественных организаций из всех регионов Дальнего Востока.