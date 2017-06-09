Российские авиакомпании в январе-мае увеличили перевозки пассажиров на 22%

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МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Российские авиакомпании, по предварительным данным, в январе-мае 2017 г. увеличили перевозки пассажиров на 22% по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года, до 35,8 млн, говорится в сообщении Федерального агентства воздушного транспорта РФ (Росавиация).
По итогам мая перевезено 8,67 млн пассажиров, что на 25,9% превышает результат мая 2016 г.
Пассажирооборот в январе-мае увеличился на 25,3%, до 71,03 млрд пассажиро-километров (в мае рост составил 26,2%, до 20,675 млрд пассажиро-километров), перевозки почты и грузов возросли на 22,1% (+19%, до 93,93 млн т), грузооборот вырос на 22,8%, до 3 млрд тонно-километров (+22,3%, до 642,54 тонно-километров).
Лидером по перевозкам пассажиров в отчетном периоде традиционно стал "Аэрофлот": в январе - мае эта авиакомпания перевезла 12,33 млн пассажиров, что на 13,1% больше, чем годом ранее. Второе место заняла "Россия" с почти 3,69 млн перевезенных пассажиров (рост на 77,9% к январю - маю 2016 г.), третье - авиакомпания "Сибирь" (3,49 млн пассажиров, рост на 3,6%), UTair занял четвертое место (2,57 млн пассажиров, рост на 21,3%). Пятерку лидеров замыкают "Уральские авиалинии" - компания увеличила перевозки на 29%, до 2,54 млн человек.