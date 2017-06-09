Дочерняя компания DP World приобрела оператора портового сервиса в 10 портах Испании

ДУБАЙ, 9 июня. /ТАСС/. P & O Maritime (дочерняя структура DP World) приобрела испанскую портовую компанию Reyser (Remolques y Servicios Maritimos, S.L.) у Berge y Cia, S.A, говорится в сообщении компании.

Согласно заявлению, стоимость сделки составляет менее 5% стоимости чистых активов DP World, которая по состоянию на конец 2016 года оценивалась в $9,52 млрд (т.е. менее $475 млн).

Reyser владеет флотом из 151 судна, в том числе 20 буксиров, 53 швартовых катера, 5 судов-бункеровщиков и 73 судна, выполняющих экологическое сопровождение. Компания имеет долгосрочные соглашения с 10 портами Испании и контракты с двумя СПГ-терминалами - в порту Сент-Джон в Канаде и на острове Тринидад.

Глава DP World Group Султан Ахмед Бин Сулайем сообщил, что решение о сделке принято в рамках "стратегии компании, предусматривающей расширение бизнеса в смежных с логистикой секторах".

"Эта сделка позволит усилить наши позиции на рынке Испании, обеспечивая при этом доступ к новым географическим регионам, а также предложит значительные возможности для диверсификации и развития нашего бизнеса", - прокомментировал приобретение управляющий директор P&O Maritime Радо Антолович.