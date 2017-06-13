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Грузооборот морских портов РФ в январе - мае вырос на 11,6%

Экономика и бизнес Транспорт
13 июня, 12:02 UTC+3 МОСКВА 13, июня. /ТАСС

Он достиг 320 млн тонн

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© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Грузооборот российских морских портов в январе - мае 2017 г. вырос на 11,6% по сравнению с показателем за аналогичный период 2016 г. и достиг 320 млн т. Об этом говорится в материалах Ассоциации морских портов России.

Объем перевалки сухогрузов вырос до 143,5 млн т (+10,7%), наливных грузов - увеличился до 176,5 млн т (+12,4%), говорится в сообщении.

Операторы морских терминалов Арктического бассейна перегрузили 29,8 млн т (+69,7%), в том числе наливных грузов - 18,1 млн т (+262%), сухогрузов - 11,0 млн т (+9,7%). В портах Балтийского бассейна объем перевалки грузов увеличился до 104,6 млн т (+7,3%), из них объем сухогрузов увеличился до 40,9 млн т (+13,9%), наливных грузов - до 63,7 млн т (+3,4%). Грузооборот морских портов Азово-Черноморского бассейна составил 104,0 млн т (+10,3%), в том числе перевалка сухогрузов увеличилась до 41,9 млн т (+9,3%), наливных - до 62,0 млн т (+11%).

В морских портах Каспийского бассейна было перегружено 1,3 млн т грузов (снижение на 46,9%), из них сухогрузов - 7,0 млн т (-24,8%), наливных - 0,3 млн т (-69,7%). В морских портах Дальневосточного бассейна грузооборот увеличился до 80,3 млн т (+7,3%), их них сухогрузов - до 48,0 млн т (+10,5%), наливных грузов - до 32,2 млн т (+2,8%).

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