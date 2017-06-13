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Протесты докеров в портах Испании тормозят продажу крупнейшего портового оператора страны

Экономика и бизнес Транспорт
13 июня, 12:00 UTC+3

Китайская корпорация COSCO отложила завершение сделки по покупке доли испанской Noatum

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ВАЛЕНСИЯ, 13 июня. /ТАСС/. Затяжной конфликт с профсоюзным объединением докеров портов Испании стал причиной, по которой китайская корпорация COSCO отложила завершение сделки по покупке доли крупнейшего в стране портового оператора Noatum, сообщает The Loadstar со ссылкой на публикацию испанского издания El Confidencial.

Согласно опубликованным данным, владелец испанского оператора JP Morgan Asset Management и COSCO согласовали условия сделки еще несколько месяцев назад, однако завершение ее было отложено до прояснения ситуации с инициированной правительством реформой трудовых взаимоотношений в испанском портовом секторе для приведения его в соответствие с нормами ЕС.

В марте законопроект о проведении реформы был отклонен парламентом, в мае Совет министров вновь направил законопроект в парламент. Это решение вызвало новую волну акций протеста докеров, парализовавшую работу испанского портового комплекса.

JP Morgan приобрел компанию Noatum, которая тогда назывался Dragados, в 2010 году за 740 млн евро. В настоящее время Noatum оперирует контейнерными терминалами в портах Валенсия, Бильбао, Лас-Пальмас, ро-ро-терминалом в Барселоне, универсальными терминалами в Малаге, Сагунто и Сантандере, а также интермодальными комплексами в Мадриде и Сарагосе.

Ранее в этом году Noatum была разделена на две структуры: Noatum Ports, которая получила в управление контейнерные и внутренние терминалы, а также Noatum Maritime, которой были переданы ро-ро и универсальные терминалы. По данным источников издания, договоренности с COSCO касаются только Noatum Ports.

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