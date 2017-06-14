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Еврейская АО и Хэган (КНР) планируют построить мост через Амур

Экономика и бизнес Транспорт
14 июня, 9:42 UTC+3 БИРОБИДЖАН БИРОБИДЖАН 14, июня. /ТАСС

Власти автономной области и китайского города договорились о создании рабочих групп, которые займутся проработкой вопроса строительства автомобильной переправы

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

БИРОБИДЖАН, 14 июня. /ТАСС/. Власти Еврейской автономной области (ЕАО) и китайского города Хэган договорились о создании рабочих групп, которые займутся проработкой вопроса строительства автомобильного моста через Амур между ЕАО и китайской провинцией Хэйлунцзян. Об этом в среду сообщил губернатор ЕАО Александр Левинталь по итогам встречи в Хэгане с мэром этого города Ван Цюши.

"Стороны согласились рассмотреть возможность строительства трансграничного автомобильного моста через реку Амур в районе поселка Миншань провинции Хэйлунцзян и нашего села Амурзет в Октябрьском районе. Для проработки необходимых вопросов достигнута договоренность о создании рабочих групп, которые с китайской стороны возглавит мэр Хэгана, с российской, по моему поручению, зампред правительства ЕАО Николай Канделя", - сказал губернатор.

По его словам, строительство моста - "это расширение наших возможностей с точки зрения поставок продукции, различных товаров". "Железнодорожный мост, который мы строим, это хорошо, но он не решает всех вопросов торгово- экономического сотрудничества. Будем рассматривать новые возможности и проводить консультации с правительствами обеих стран в Москве и в Пекине", - отметил Левинталь.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе правительства ЕАО, губернатор области совершает в среду рабочую поездку по китайской провинции Хэйлунцзян в преддверии участия делегации ЕАО в Российско-Китайском ЭКСПО, который стартует 15 июня в столице этой провинции городе Харбине.

Накануне ЭКСПО делегация ЕАО уже посетила открывшийся в июне этого года в приграничном китайском городе Лобэй Центр беспошлинной торговли, где продают в основном российские товары, обсудила на встрече с мэром города Хэган вопросы дальнейшей реализации инвестпроекта строительства рудника по добыче и обогащению железомарганцевых руд на Южно- Хинганском месторождении в ЕАО. С китайской стороны получено предложение начать выращивание и переработку в ЕАО жимолости, пользующейся большой популярностью в КНР, и лекарственного сырья.

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