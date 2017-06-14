УК "Управление сбережениями" увеличила долю в капитале ОВК с 2% до 6,8%

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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Управляющая компания "Управление сбережениями" (занимается доверительным управлением средствами НПФ РГС) увеличила долю в капитале Объединенной вагонной компании (ОВК) с 2% до 6,8% , говорится в пресс-релизе ОВК.
"Рост доли УК произошел в связи с передачей в ее управление акций НПК ОВК, ранее находящихся в портфеле пенсионных накоплений НПФ РГС под управлением другой управляющей компании", - отмечается в сообщении.
В результате сделки free-float ОВК не изменился.
НПК "Объединенная вагонная компания" создана в 2012 году, является интегрированным железнодорожным холдингом в сфере производства, транспортных услуг и оперативного лизинга, инжиниринга и сервисного обслуживания грузовых вагонов нового поколения.
ICT Group Ltd. владеет 25% акций ОВК через United Wagon. Топ-менеджменту компании принадлежит около 1%, у прочих стратегических инвесторов - 53%. Free float составляет 21%.