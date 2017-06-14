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Контейнерооборот портов России по итогам января-мая 2017 года вырос на 14,3%

Экономика и бизнес Транспорт
14 июня, 10:49 UTC+3

Он достиг 1,86 млн TEU

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МОСКВА, 14 июня./ТАСС/. Контейнерооборот портов России по итогам января-мая 2017 года составил 1,86 млн TEU, что превышает аналогичный показатель 2016 года на 14,3%, сообщает Ассоциация морских торговых портов РФ.

Темпы роста контейнерооборота увеличиваются. Так, рост контейнерооборота в первом квартале текущего года относительно аналогичного периода прошлого года составлял 10,7%, в январе-апреле - 12%, в отчетном периоде - 14,3%.

Перевалка импортных контейнеров в январе-мае составила 796,34 тыс. TEU, что на 16,3% превышает показатель 2016 года (перевалка груженых выросла на 20,7%, порожних - сократилась на 29,9%). Экспортных контейнеров перевалено на 13% больше или 780,67 тыс. TEU (груженых контейнеров перевалено на 8,9% больше, порожних - на 20,3%). Каботаж вырос на 12%, до 258,19 тыс. TEU, транзит - на 16,3%, до 23,2 тыс. TEU.

Рефрижераторных контейнеров (груженых) по итогам января- мая перевалено 200 тыс. TEU. В том числе, импортная перевалка составила 163,3 тыс. TEU, каботажная - 21,87 тыс. TEU, экспортная - 14,88 тыс. TEU.

Порты Дальневосточного бассейна за отчетный период нарастили перевалку контейнеров на 26,8%, до 554,74 тыс. TEU. Контейнерооборот Балтийского бассейна увеличился на 8,3%, до 913,06 тыс. TEU, Азово-Черноморского - на 14,6%, до 330,72 тыс. TEU, Каспийского - на 12,2%, до 1,09 тыс. TEU, Арктического - на 5,5%, до 58,79 тыс. TEU.

Доля перевалки контейнеров портами Балтийского бассейна составила 49,1%, Дальневосточного - 29,9% совокупного контейнерооборота РФ. Детальная информация представлена в таблице.

По итогам 2016 года контейнерооборот портов России составил 3,99 млн TEU: экспорт - 1,64 млн TEU, импорт - 1,67 млн TEU, транзит - 0,05 млн TEU, каботаж - 0,64 млн TEU.

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