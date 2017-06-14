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Контейнерооборот портов Лос-Анджелес и Лонг-Бич в январе-мае 2017 года вырос на 6,6%

Экономика и бизнес Транспорт
14 июня, 13:49 UTC+3

Он составил 6,54 млн TEU

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САН-ПЕДРО, 14 июня. /ТАСС/. Контейнерооборот портов Лос- Анджелес и Лонг-Бич (США, штат Калифорния) по итогам января- мая 2017 года составил 6,54 млн TEU, что превышает аналогичный период прошлого года на 6,6%. Перевалка контейнеров в порту Лос-Анджелес выросла на 8,5%, до 3,75 млн TEU, Лонг-Бич - на 4,1%, до 2,79 млн TEU. Данная информация содержится в сообщении пресс-служб портов.

В мае текущего года контейнерооборот портов вырос на 2,4%, до 1,44 млн TEU. Порт Лос-Анджелес нарастил перевалку контейнеров на 3,3%, до 796,22 тыс. TEU, Лонг-Бич - на 1,2%, до 648,29 тыс. TEU.

Суммарный объем перевалки груженых контейнеров по итогам месяца вырос на 0,5%, до 1,04 млн TEU, порожних - на 7,4%, до 406,46 тыс. TEU. Порт Лос-Анджелес перевалил 582,66 тыс. TEU груженых контейнеров (+3,4%), Лонг-Бич - 455,38 тыс. TEU (-3%). Совокупный объем перевалки груженых импортных контейнеров увеличился на 2,5%, до 749,62 тыс. TEU. Детальная информация представлена в таблице.

Как ранее сообщал ТАСС, Южнокорейская судоходная компания Hyundai Merchant Marine (HMM) купила 20% акций терминалов в портах Лонг-Бич и Сиэтл. HMM заплатит 15,6 млн долларов США за долю в компании Total Terminals International (TTI) - оператора терминала Pier T в порту Лонг-Бич и Terminal 46 в Сиэтле - и лизинговой компании HTEC у MSC. HMM планирует резкий рост объемов перевалки, благодаря развитию сервисов из Азии в США в рамках стратегического сотрудничества с альянсом 2M, вступающим в силу с начала апреля.

Порт Лос-Анджелес - один из крупнейших морских портов США на Тихоокеанском побережье. На территории расположено 27 грузовых терминалов, в том числе для перевалки навалочных, наливных, контейнерных грузов и автомобилей. По итогам 2016 года контейнерооборот порта составил 8,86 млн TEU.

Порт Лонг-Бич - расположен в северо-западной части бухты Сан-Педро, граничит с портом Лос-Анджелес. Контейнерооборот порта в 2016 году составил 6,8 млн TEU.

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