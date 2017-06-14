Китай создает объединенного оператора портов провинции Ляонин

ДАЛЯНЬ, 14 июня. /ТАСС/. Правительство Ляонин и China Merchants Group, акционер оператора порта Далянь, подписали рамочное соглашение о сотрудничестве в сфере развития портов, целью которого является создание объединенного оператора портов Далянь и Инкоу, сообщает Dalian Port Corporation.

До конца следующего года новой структуре будут переданы в управление все порты провинции Ляонин.

Согласно заявлению оператора, этот шаг направлен на "укрепление сотрудничества и координированное развитие портов, повышение их конкурентоспособности на международных рынках, содействие развитию логистических центров и смежных услуг".

В мае этого года в провинции была создана компания Jiangsu Port Group через объединение операторов портов Нанкин и Ляньюньган.

Далянь занимает восьмое место в рейтинге крупнейших контейнерных портов Китая, Инкоу - десятое. Этот порт ближе всего расположен к территориии внутренней Монголии и России. Из порта отправляются регулярные контейнерные поезда в Москву

В 2015 году оператор порта Инкоу China Yingkou Port Group Corporation подписал соглашение с РЖД о совместной реализации проекта строительства терминала Белый Раст в Московской области, но проект пока не получил никакого развития.