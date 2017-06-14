Контейнерооборот портов Балтийского бассейна РФ в январе-мае увеличился на 8,3%

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Контейнерооборот портов Балтийского бассейна России по итогам января-мая 2017 года увеличился на 8,3% относительно аналогичного периода прошлого года, до 913,06 тыс. TEU, сообщает Ассоциация морских торговых портов РФ.

Темпы роста контейнерооборота бассейна увеличились относительно первого квартала с 5,2% и января-апреля с 7,2%.

Перевалка импортных контейнеров за отчетный период увеличилась на 9,5%, до 467,38 тыс. TEU. В том числе, перевалка груженых контейнеров выросла на 13,8%, до 445,71 тыс. TEU, порожних - сократилась на 38,3%, до 21,67 тыс. TEU. Экспортных контейнеров перевалено 445,68 тыс. TEU, что выше, чем за аналогичный период 2016 года на 7,1% (перевалка груженых контейнеров увеличилась на 3%, до 296,97 тыс. TEU, порожних - на 16,2%, до 148,71 тыс. TEU). Рефрижераторных контейнеров (груженых) портами бассейна в январе-мае перевалено 106,64 тыс. TEU. В том числе, импортная перевалка составила 95,67 тыс. TEU, экспортная - 10,97 тыс. TEU.

Большой порт Санкт-Петербург в январе-мае нарастил перевалку контейнеров на 6,9%, до 789,85 тыс. TEU. Перевалка экспортных контейнеров выросла на 5,6%, до 396,01 тыс. TEU, импортных - на 8,3% до 393,84 тыс. TEU. Контейнерооборот порта Калининград вырос на 28,2%, до 93,19 тыс. TEU (импорт увеличился на 34,7%). Порт Усть-Луга сократил перевалку контейнеров на 4,8%, до 30,01 тыс. TEU.

Стивидорная компания ЗАО "Контейнерный терминал Санкт- Петербург" (Большой порт Санкт-Петербург) в январе-мае 2017 года нарастила перевалку контейнеров на 10,2%, до 264,86 тыс. TEU, ЗАО "Первый контейнерный терминал" - на 2,8%, до 217,06 тыс. TEU. ОАО "Петролеспорт" сократило контейнерооборот на 18%, до 99,7 тыс. TEU. Детальная информация о перевалке контейнеров морскими портами Балтийского бассейна РФ представлена в таблице.

По итогам 2016 года оборот контейнеров Балтийского бассейна составил 2,02 млн TEU: экспорт - 0,99 млн TEU, импорт - 1,03 млн TEU. Перевалка контейнеров в порту Санкт- Петербург составила 1,75 млн TEU, в порту Усть-Луга - 0,08 млн TEU, Калининград - 0,19 млн TEU.