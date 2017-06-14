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Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в январе-мае вырос на 26,8%

Экономика и бизнес Транспорт
14 июня, 17:09 UTC+3

Он составил 554,74 тыс. TEU

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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна по итогам января-мая 2017 года вырос на 26,8% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года до 554,74 тыс. TEU, сообщает Ассоциация морских торговых портов РФ.

Темпы роста контейнерооборота увеличились относительно января-апреля текущего года на 1,3 пр.п. и первого квартала - на 1,2 пр.п.

Каботаж по итогам января-мая 2017 года вырос на 12,7%, до 194,72 тыс. TEU. В том числе, перевалка груженых контейнеров выросла на 12%, до 111,51 тыс. TEU, порожних - на 13,6%, до 83,21 тыс. TEU. Перевалка импортных контейнеров выросла на 44,1%, до 168,08 тыс. TEU, экспортных - на 31,9%, до 169,07 тыс. TEU, транзитных - на 15,3%, до 22,88 тыс. TEU. Доля каботажа от общего контейнерооборота бассейна составляет 35,1%, экспорта - 30,5%. Рефрижераторных контейнеров (груженых) портами бассейна в январе-мае перевалено 31,47 тыс. TEU. В том числе, каботажная перевалка составила 19,54 тыс. TEU, импортная - 8,75 тыс. TEU, экспортная - 3,18 тыс. TEU.

Рост перевалки контейнеров в порту Владивосток за отчетный период составил 31,5%, до 300,47 тыс. TEU. ПАО "Владивостокский МТП" нарастило перевалку контейнеров на 40,1%, до 170,06 тыс. TEU, ОАО "Владивостокский морской рыбный порт" - на 16,5%, до 57,67 тыс. TEU. Доля порта Владивосток составляет 54,2% контейнерооборота бассейна.

Контейнерооборот порта Восточный вырос на 24,5%, до 144,45 тыс. TEU. Порт Корсаков (АО "КМТП") нарастил перевалку на 16,6%, до 49,25 тыс. TEU. Порт Петропавловск- Камчатский увеличил контейнерооборот на 9,8%, до 29,67 тыс. TEU. Остальными портами бассейна за отчетный период перевалено 30,88 тыс. TEU (+31,1%). Детальная информация представлена в таблице.

По итогам 2016 года контейнерооборот Дальневосточного бассейна составил 1,2 млн TEU, в том числе: экспорт - 335,43 тыс. TEU, импорт - 330,16 тыс. TEU, транзит - 48,44 тыс. TEU, каботаж - 483,55 тыс. TEU.

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