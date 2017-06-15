Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.06:
$ 57.44
€ 64.28
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

P&O Ferrymasters и Erontrans запускают интермодальный сервис Великобритания - Польша

Экономика и бизнес Транспорт
15 июня, 15:15 UTC+3

Частота отправления железнодорожных составов в рамках сервиса на маршруте между терминалом Europoort в Роттердаме и терминалом CLIP в Сваженце-Познани составит 4 раза в неделю в каждом направлении

Поделиться
Материал из 1 страницы

ДУВР, 15 июня. /ТАСС/. Панъевропейский логистический оператор P&O Ferrymasters и польская логистическая компания Erontrans объявили о запуске интермодального сервиса, связывающего Великобританию, страны Бенилюкс и центральную Польшу через терминал Europoort в порту Роттердам.

Согласно заявлению компаний, частота отправления железнодорожных составов в рамках сервиса на маршруте между терминалом Europoort в Роттердаме и терминалом CLIP в Сваженце-Познани составит четыре раза в неделю в каждом направлении. Перевозчиком выбрана голландская компания LTE Netherlands.

Вместимость составов составляет 36 трейлеров грузоподъемностью до 28 тонн. Поезда предназначены для перевозки отцепных трейлеров, также к перевозке могут приниматься контейнеры, включая 45-футовые.

Между Роттердамом и Великобританией грузы будут доставляться паромами P&O Ferries.

Транзитное время на маршруте составляет четыре дня в/из Великобритании и два дня для стран Бенилюкса.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Скачки на приз президента
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Фото
6
Строители возвели половину опор Крымского моста и сделали более 3 км мостовых пролетов
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
9
Западный скоростной диаметр: зачем Петербургу новая дорога
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Германия и Австрия раскритиковали планы введения США санкций против РФ
2
Девять человек погибли в результате взрыва у детского сада в Китае
3
"Прямая линия с Владимиром Путиным" – 2017. Онлайн
4
Московский монорельс заменят трамваи
5
Скончался Алексей Баталов
6
Самый дорогой Ford: ВМС США приняли на вооружение "авианосец будущего"
7
Епископ Тихон: экспертиза "екатеринбургских останков" выявила много новых фактов
Темы дня
Загрузка...
Реклама