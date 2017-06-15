P&O Ferrymasters и Erontrans запускают интермодальный сервис Великобритания - Польша

ДУВР, 15 июня. /ТАСС/. Панъевропейский логистический оператор P&O Ferrymasters и польская логистическая компания Erontrans объявили о запуске интермодального сервиса, связывающего Великобританию, страны Бенилюкс и центральную Польшу через терминал Europoort в порту Роттердам.

Согласно заявлению компаний, частота отправления железнодорожных составов в рамках сервиса на маршруте между терминалом Europoort в Роттердаме и терминалом CLIP в Сваженце-Познани составит четыре раза в неделю в каждом направлении. Перевозчиком выбрана голландская компания LTE Netherlands.

Вместимость составов составляет 36 трейлеров грузоподъемностью до 28 тонн. Поезда предназначены для перевозки отцепных трейлеров, также к перевозке могут приниматься контейнеры, включая 45-футовые.

Между Роттердамом и Великобританией грузы будут доставляться паромами P&O Ferries.

Транзитное время на маршруте составляет четыре дня в/из Великобритании и два дня для стран Бенилюкса.