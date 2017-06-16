Власти ЕАО предложат поставщикам продуктов в Китай выпускать их в Амуро-Хинганской ТОР

ХАРБИН, 16 июня. /ТАСС/. Власти Еврейской автономной области планируют предложить поставщикам продовольственных товаров из России в КНР размещение экспортно ориентированных производств на территориях около железнодорожного мостового перехода Нижнеленинское (ЕАО) - Тунцзян (КНР, провинция Хэйлунцзян) в ТОР "Амуро- Хинганская". Об этом в интервью ТАСС на Российско-Китайском ЭКСПО в Харбине сообщил губернатор ЕАО Александр Левинталь.

"Через год у нас появятся новые возможности - будет открыт трансграничный железнодорожный мост. Большой поток продовольственных грузов из России в Китай вырисовывается. Мы хотели бы, во-первых, чтобы этот транзит шел через нас, а во-вторых, чтобы ряд производств разместить на территории Еврейской автономной области. Если производить продукты в ТОР, то получается максимальный эффект с минимально затратной логистикой и гигантским рынком сбыта", - сказал Левинталь.

По его словам, власти региона сейчас думают не только о транзите, но и "ловушках" для грузов, чтобы оставлять добавленную стоимость в области. "Зачем, к примеру, возить макароны в Китай из Центральной России? Проще привезти в область муку, здесь изготавливать большие партии и поставлять в КНР", - сказал глава региона.

Он сообщил, что работы на строительстве российской части моста через Амур Нижнеленинское - Тунцзян идут по графику. "Мы там сооружаем четыре опоры, первая уже готова, вторая почти готова, третья и четвертая - уже в реке. Строительство пролетов уже началось, в июне следующего года стройка будет завершена", - отметил Левинталь.

Губернатор рассказал, что китайская сторона уже завершает работы на своей части моста. "По пути с ЭСКПО заеду в Тунцзян сначала, посмотрю, как идет этот этап, мне доложили, что там плиты класть начали", - поделился планами глава ЕАО.

Левинталь добавил, что синхронно со строительством российской части моста началось строительство таможенной и пограничной инфраструктуры перехода. "Параллельно начинается и строительство логистического парка, который будет перегружать грузы. Там две колеи будут: узкая, китайская, и наша широкая, чтобы перегружать грузы на месте", - сказал он. По его словам, мост будет в перспективе перевозить 20 млн тонн грузов в год, на первом этапе - 5 млн тонн. "Первый год - это продукция Кимкано-Сутарского ГОКа, железорудный концентрат, мост под него и проектировался в свое время", - уточнил глава ЕАО.

О мосте

Левинталь напомнил, что проект строительства российской части моста курируют Фонд развития Дальнего Востока и Фонд прямых инвестиций, его стоимость - 9 млрд рублей. Трансграничный железнодорожный мост Нижнеленинское - Тунцзян предназначен только для грузов, его длина составит 2,2 км, из которых 0,3 км - российская часть. Мост необходим для экспортных поставок железорудного концентрата с Кимкано-Сутарского горно-обогатительного комбината.

Финансовым оператором проекта до 2014 года был Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона (ФРДВ), в 2014 году его сменил Российско-китайский инвестиционный фонд, созданный Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и China Investment Corporation (CIC). Оператором проекта российской части моста является компания "Рубикон", которая принадлежит РФПИ, ФРДВ и CIC.

IV российско-китайское ЭКСПО проходит в Харбине с 15 до 19 июня.