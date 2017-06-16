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ЯКУТСК, 16 июня. /ТАСС/. Авиакомпания "Якутия" задолжала аэропорту Якутска более 500 млн рублей за обслуживание, сообщается на официальном сайте государственного собрания Республики Якутия.
"С 2014 года и по сегодняшний день якутская авиакомпания за пользование услугами аэропорта имеет долг в размере 509 млн рублей. Парадоксально, но на данный момент аэропорт вынужден брать кредиты для обеспечения текущей деятельности авиакомпании-должника", - приводит пресс-служба парламента слова первого заместителя гендиректора аэропорта Евгения Чекмарева.
Председатель профильного комитета парламента Виктор Федоров сообщил, что 20 июня состоится встреча с руководством авиакомпании "Якутия", на которой обсудят целевое использование средств, выделенных на поддержку и развитие компании.
"Такая "кормежка" бесконечно продолжаться не может. Необходимо конкретное решение по тяжелой ситуации с авиакомпанией "Якутия", - сказал депутат. По его мнению, при очередной корректировке государственного бюджета, скорее всего, вновь будет поднят вопрос о выделении дополнительных средств компании.
В управлении информационной политики и связей с общественностью авиакомпании "Якутия" сказали ТАСС, что не могут оперативно прокомментировать сложившуюся ситуацию.
В феврале ТАСС сообщал, что госгарантия авиакомпании "Якутия" в этом году превысит 2,5 млрд рублей. Средства планировалось выделить из бюджета республики. Власти Якутии также планировали частично погасить долги авиакомпании за счет субсидий из федерального бюджета.