Псковская таможня на границе с Латвией полностью перейдет на электронный документооборот

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ПСКОВ, 16 июня. /ТАСС/. Многосторонний автомобильный пропускной пост (МАПП) "Бурачки" станет первым постом Псковской таможни, где к концу 2017 года будет введен стопроцентный электронный документооборот таможенного транзита. Об этом рассказала ТАСС в пятницу главный государственный таможенный инспектор Псковской таможни по связям с общественностью Наталья Князева.
"МАПП "Бурачки" выбран в качестве пилотной платформы для обеспечения стопроцентного декларирования процедуры таможенного транзита к концу 2017 года. Здесь будет реализована комплексная программа, в том числе обмен данными участников внешнеэкономической деятельности с таможенными и иными контролирующими органами исключительно в электронной форме, полный отказ от бумажного носителя и смещение основного объема контрольных мероприятий на этап после выпуска", - сказала Князева.
По ее словам, МАПП "Бурачки" на данный момент является одним из самых загруженных таможенных постов Северо- Западного таможенного управления. В сутки он пропускает около 400 грузовых и 450 легковых транспортных средств.
Таможенный пост "Бурачки" введен в эксплуатацию в 1995 году, расположен в Себежском районе Псковской области. Через него проходит международная трасса М-9 "Балтия", соединяющая Москву с Ригой.