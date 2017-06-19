Global Ports в январе-мае лидирует среди холдингов РФ по контейнерообороту

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Контейнерооборот холдинга Global Ports, на долю которого приходится до 30% (-3,2 пр.п.) совокупного контейнерооборота РФ, по итогам января-мая 2017 года составил 557,58 тыс. TEU (+3,1% к январю-маю 2016 года).

Развернуть Рейтинг холдингов РФ по контейнерообороту в январе-мае 2017 г. © ТАСС Рейтинг холдингов РФ по контейнерообороту в январе-мае 2017 г. © ТАСС

Согласно данным Ассоциации морских торговых портов РФ, на основании которых ТАСС подготовил рейтинг, АО "Первый контейнерный терминал" (ПКТ), входящее в холдинг Global Ports, увеличило перевалку контейнеров на 2,8%, до 217,06 тыс. TEU, ООО "Восточная стивидорная компания" (ВСК) - на 24,5%, до 144,41 тыс. TEU, ООО "Моби Дик" - на 9,3%, до 66,72 тыс. TEU. Одновременно с этим, контейнерооборот ОАО "Петролеспорт" (ПЛП) сократился на 18%, до 99,7 тыс. TEU, ОАО "Усть-Лужский Контейнерный терминал" - на 3,3%, до 29,69 тыс. TEU. Доля ПЛП в структуре холдинга сократилась на 4,6 пр.п., до 17,9%. Доля ВСК увеличилась на 4,4 пр.п., до 25,9%.

Контейнерооборот группы "Сумма" за отчетный период вырос на 26,6%, до 420,45 тыс. TEU. Доля холдинга от общего контейнерооборота РФ составила 22,6% (+2,2 пр.п.). Контейнерооборот ОАО "Владивостокский МТП" (ВМТП) вырос на 40,1%, до 170,06 тыс. TEU, ПАО "НМТП" - 47,4% до, 84,39 тыс. TEU, ООО "Балтийская стивидорная компания" (БСК) - 62%, до 59,46 тыс. TEU. АО "НЛЭ" сократило перевалку контейнеров на 8,7%, до 106,53 тыс. TEU. В структуре холдинга НЛЭ потеряла 9,8 пр.п., с 35,1% до 25,3%.

Развернуть Рейтинг холдингов РФ по контейнерообороту в январе-мае 2016 г. © ТАСС Рейтинг холдингов РФ по контейнерообороту в январе-мае 2016 г. © ТАСС

Совокупный контейнерооборот холдинга UCL Port увеличился на 12,2%, до 274,64 тыс. TEU. Доля холдинга в структуре контейнерооборота РФ сократилась на 0,3 пр.п., до 14,8%. Рост перевалки контейнеров ЗАО "Контейнерный терминал Санкт-Петербург" (КТСП) составил 10,2%, до 264,86 тыс. TEU, ОАО "Морской порт Санкт-Петербург" - 167,2%, до 9,77 тыс. TEU.

ООО "НУТЭП", входящее в холдинг Delo Ports, за отчетный период увеличило перевалку контейнеров на 23,2%, до 133,75 тыс. TEU. Доля холдинга составила 7,2% контейнерооборота РФ (+0,5 пр.п.). Прочими контейнерными терминалами РФ перевалено 471,99 тыс. TEU, рост к январю-маю 2016 года - 18%, доля - 25,4%.