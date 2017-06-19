Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.06:
$ 57.96
€ 64.86
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Global Ports в январе-мае лидирует среди холдингов РФ по контейнерообороту

Экономика и бизнес Транспорт
19 июня, 12:19 UTC+3

На его долю приходится до 30% совокупного контейнерооборота РФ

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Global Ports

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Контейнерооборот холдинга Global Ports, на долю которого приходится до 30% (-3,2 пр.п.) совокупного контейнерооборота РФ, по итогам января-мая 2017 года составил 557,58 тыс. TEU (+3,1% к январю-маю 2016 года).

Рейтинг холдингов РФ по контейнерообороту в январе-мае 2017 г.

Рейтинг холдингов РФ по контейнерообороту в январе-мае 2017 г.

© ТАСС
Рейтинг холдингов РФ по контейнерообороту в январе-мае 2017 г.
© ТАСС

Согласно данным Ассоциации морских торговых портов РФ, на основании которых ТАСС подготовил рейтинг, АО "Первый контейнерный терминал" (ПКТ), входящее в холдинг Global Ports, увеличило перевалку контейнеров на 2,8%, до 217,06 тыс. TEU, ООО "Восточная стивидорная компания" (ВСК) - на 24,5%, до 144,41 тыс. TEU, ООО "Моби Дик" - на 9,3%, до 66,72 тыс. TEU. Одновременно с этим, контейнерооборот ОАО "Петролеспорт" (ПЛП) сократился на 18%, до 99,7 тыс. TEU, ОАО "Усть-Лужский Контейнерный терминал" - на 3,3%, до 29,69 тыс. TEU. Доля ПЛП в структуре холдинга сократилась на 4,6 пр.п., до 17,9%. Доля ВСК увеличилась на 4,4 пр.п., до 25,9%.

Контейнерооборот группы "Сумма" за отчетный период вырос на 26,6%, до 420,45 тыс. TEU. Доля холдинга от общего контейнерооборота РФ составила 22,6% (+2,2 пр.п.). Контейнерооборот ОАО "Владивостокский МТП" (ВМТП) вырос на 40,1%, до 170,06 тыс. TEU, ПАО "НМТП" - 47,4% до, 84,39 тыс. TEU, ООО "Балтийская стивидорная компания" (БСК) - 62%, до 59,46 тыс. TEU. АО "НЛЭ" сократило перевалку контейнеров на 8,7%, до 106,53 тыс. TEU. В структуре холдинга НЛЭ потеряла 9,8 пр.п., с 35,1% до 25,3%.

Рейтинг холдингов РФ по контейнерообороту в январе-мае 2016 г.

Рейтинг холдингов РФ по контейнерообороту в январе-мае 2016 г.

© ТАСС
Рейтинг холдингов РФ по контейнерообороту в январе-мае 2016 г.
© ТАСС

Совокупный контейнерооборот холдинга UCL Port увеличился на 12,2%, до 274,64 тыс. TEU. Доля холдинга в структуре контейнерооборота РФ сократилась на 0,3 пр.п., до 14,8%. Рост перевалки контейнеров ЗАО "Контейнерный терминал Санкт-Петербург" (КТСП) составил 10,2%, до 264,86 тыс. TEU, ОАО "Морской порт Санкт-Петербург" - 167,2%, до 9,77 тыс. TEU.

ООО "НУТЭП", входящее в холдинг Delo Ports, за отчетный период увеличило перевалку контейнеров на 23,2%, до 133,75 тыс. TEU. Доля холдинга составила 7,2% контейнерооборота РФ (+0,5 пр.п.). Прочими контейнерными терминалами РФ перевалено 471,99 тыс. TEU, рост к январю-маю 2016 года - 18%, доля - 25,4%. 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Фото
3
Перевозчики назвали отсутствие электронного документооборота одним из минусов "Платона"
6
Строители возвели половину опор Крымского моста и сделали более 3 км мостовых пролетов
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Евросоюз на год продлил санкции против Крыма
2
Желтый уровень опасности объявлен в Москве из-за грозы
3
Саакашвили закидали яйцами во время выступления в Кривом Роге
4
Законопроект Рады о реинтеграции Донбасса предусматривает наделение его особым статусом
5
Реакция мировых СМИ на "Прямую линию с Владимиром Путиным"
6
Путин подписал поправки в Трудовой кодекс об установлении неполного рабочего времени
7
Новый возможный теракт в Лондоне - машина въехала в толпу мусульман
Темы дня
Загрузка...
Реклама