Пассажиропоток "Уральских авиалиний" за 5 месяцев 2017 г. вырос на 29%, до 2,6 млн человек

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" в январе-мае 2017 года перевезла 2,55 млн человек, что на 29% больше, чем за аналогичный период 2016 года, сообщает пресс-служба перевозчика.

За отчетный период компания выполнила 18,97 тыс. рейсов: 11,39 тыс. - по России, 4,14 тыс. - по СНГ, 3,44 тыс. - за рубеж. Количество выполненных рейсов выросло на 17% по сравнению с аналогичным показателем 2016 года. Пассажирооборот составил 5,92 млрд пассажирокилометров (+30%).

В мае пассажиропоток компании увеличился на 33%, до 674,45 тыс. человек. Всего за последний весенний месяц было выполнено 4,74 тыс. рейсов, из которых 2,71 тыс. рейсов по России, 881 - в страны СНГ и 1,15 тыс. - в страны дальнего зарубежья. Рост на 16% по сравнению с маем прошлого года.

"Уральские авиалинии" входят в число ведущих российских авиакомпаний. По итогам 2016 г. ее услугами воспользовались 6,4 млн пассажиров, география полетов насчитывает более 200 направлений.