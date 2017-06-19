Енисейское пароходство выплатит дивиденды по префам за 2016 г. из расчета 607,09 руб

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КРАСНОЯРСК, 19 июня. /ТАСС/. АО "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" (единственный владелец голосующих акций АО "Енисейское речное пароходство", ЕРП) приняло решение выплатить по результатам 2016 года дивиденды по привилегированным акциям АО "ЕРП" из расчета 607,09 руб. на одну размещенную акцию, по обыкновенным акциям - дивиденды не выплачивать. Об этом говорится в материалах ЕРП.
"Выплатить по результатам 2016 года дивиденды по привилегированным акциям АО "ЕРП" типа "А" в денежной форме в размере 607,09 рублей на одну размещенную акцию. Установить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 05 июля 2017 года. Дивиденды по результатам 2016 года по обыкновенным акциям не выплачивать", - отмечается в материалах компании.
Количество привилегированных акций компании составляет 86 335 штук. Чистая прибыль АО "ЕРП" по итогам прошлого года составила 624,13 млн руб. (+35% относительно 2015 года).
АО "ЕРП" является крупнейшим перевозчиком грузов по водным путям бассейна реки Енисей. За навигацию 2016 года компания перевезла свыше 4 млн тонн грузов. ЕРП обладает самым мощным в регионе сухогрузным и танкерным флотом, рабочее ядро флота - 460 единиц.
ГМК "Норникель" принадлежит 100% обыкновенных акций пароходства, или 81,9146% уставного капитала.