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Индекс SCFI на ключевых направлениях перевозок продолжает снижаться

Экономика и бизнес Транспорт
19 июня, 16:53 UTC+3

Ближний Восток остался единственным сегментом рынка, на котором ставки продолжили расти, никак не пострадав от введенных арабскими странами санкций в отношении Катара

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© EPA/FOCKE STRANGMANN

ШАНХАЙ, 19 июня. /ТАСС/. Спотовые ставки на ключевых маршрутах контейнерных перевозок из Азии в Европу и США продолжили снижаться на прошедшей неделе, в то время как стоимость перевозки контейнеров в порты Ближнего Востока продолжила расти.

Значение фрахтового индекса Shanghai Containerized Freight Index (SCFI) на порты северной Европы снизилось по состоянию на конец прошлой недели на 5,9%, до $880 за TEU (эквивалент 20-футового контейнера), индекс ставок на порты Средиземного моря сократился на 3%, до $877 за TEU.

На сервисах, пересекающих Тихий океан, индекс ставок на порты западного побережья США сократился за прошедшую неделю на 10,3%, до $1146 за FEU (эквивалент 40-футового контейнера), ставки в направлении портов восточного побережья упали за неделю на 6,8%, до $2081 за FEU. За месяц с середины мая снижение составило 12,5% и 9,4%, соответственно.

Ближний Восток остался единственным сегментом рынка, на котором ставки продолжили расти, никак не пострадав от введенных арабскими странами санкций в отношении Катара. Ставки на перевозку контейнеров из Шанхая в Дубай на прошлой неделе выросли на 3,6%, до $949 за TEU, за месяц с 19 мая рост ставок на этом направлении составил 32%.

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