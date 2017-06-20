Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.06:
$ 58.58
€ 65.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"ФГК" увеличила погрузку удобрений в мае 2017 года на 29%

Экономика и бизнес Транспорт
20 июня, 16:09 UTC+3

Погрузка удобрений в полувагонах выросла на 32%, в крытых вагонах - на 13%

Поделиться
Материал из 1 страницы
© ОАО "РЖД"

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. АО "Федеральная грузовая компания" (ФГК) в мае увеличило объем погрузки удобрений на 29% по сравнению с показателем аналогичного периода 2017 года, до 260 тыс. тонн, сообщается на сайте оператора.

Погрузка удобрений в полувагонах выросла на 32%, в крытых вагонах - на 13%.

Увеличение объема погрузки удобрений в подвижном составе компании зафиксировано на полигонах Юго-Восточной (+60%), Московской (+52%), Южно-Уральской (+46%), Западно-Сибирской (+38%) и других железных дорог.

АО "Федеральная грузовая компания" является одним из крупнейших грузовых железнодорожных операторов в России. Основным видом деятельности компании является предоставление подвижного состава под перевозки грузов, а также оказание транспортно-экспедиционных услуг. Вагонный парк в оперировании компании насчитывает 153 тыс. единиц подвижного состава (по состоянию на 12.06.2017 года).

На полигоне российских железных дорог работают 7 филиалов и 9 агентств транспортного обслуживания АО "ФГК", а также представительства в Москве и Республике Казахстан.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Трудовая армия была настоящим концлагерем": потомок крымских немцев о истории семьи
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Фото
3
«Платон» не главное: проблемы дальнобойщиков оказались далеки от представлений СМИ
6
Строители возвели половину опор Крымского моста и сделали более 3 км мостовых пролетов
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: главврач ЦРБ в Мурманской области решил уволиться после жалобы пациентки Путину
2
Липецкая кондитерская фабрика Roshen полностью прекратила свою деятельность
3
Сбербанк обнаружил новый вид атак на банкоматы
4
Автомобиль сбил пешехода с грудным ребенком на юго-востоке Москвы
5
Минтруд представил график выходных и праздничных дней на 2018 год
6
РФ рассмотрит решение ЕСПЧ по закону о запрете пропаганды гомосексуализма
7
СМИ: госсекретарь США подготовил программу развития конструктивных отношений с РФ
Темы дня
Загрузка...
Реклама