"ФГК" увеличила погрузку удобрений в мае 2017 года на 29%

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. АО "Федеральная грузовая компания" (ФГК) в мае увеличило объем погрузки удобрений на 29% по сравнению с показателем аналогичного периода 2017 года, до 260 тыс. тонн, сообщается на сайте оператора.

Погрузка удобрений в полувагонах выросла на 32%, в крытых вагонах - на 13%.

Увеличение объема погрузки удобрений в подвижном составе компании зафиксировано на полигонах Юго-Восточной (+60%), Московской (+52%), Южно-Уральской (+46%), Западно-Сибирской (+38%) и других железных дорог.

АО "Федеральная грузовая компания" является одним из крупнейших грузовых железнодорожных операторов в России. Основным видом деятельности компании является предоставление подвижного состава под перевозки грузов, а также оказание транспортно-экспедиционных услуг. Вагонный парк в оперировании компании насчитывает 153 тыс. единиц подвижного состава (по состоянию на 12.06.2017 года).

На полигоне российских железных дорог работают 7 филиалов и 9 агентств транспортного обслуживания АО "ФГК", а также представительства в Москве и Республике Казахстан.